Задържаха тийнейджър с наркотици в двора на местно училище в Пазарджишко, съобщиха от полицията.

На 13 август по време на обход на района автопатрул при участъка в гр. Ракитово забелязал 19-годишен мъж от родопския град в двора на местно училище. Последвала незабавна проверка, при която у него били открити 6 полиетиленови пликчета със суха зелена листна маса.

След направен полеви наркотест се оказало, че става дума за синтетичен канабиноид. Дрогата е иззета, а притежателя и задържан в ареста на РУ-Велинград. По случая е образувано досъдебно производство.