Шофьор почина при пътен инцидент в Русенско, съобщиха от полицията.

На 8 януари в района на село Семерджиево, където по ул. „Ветовско шосе“ - в посока от Ветово към Русе, автомобил се е спрял с предната си част в бетонен стълб.

Шофьор на бус загина при катастрофа на пътя Русе-Бяла

Установено е, че водачът - 68 г. е починал, като се предполага, че смъртта му е настъпила при внезапен здравословен проблем.

На място е извършен оглед в присъствието на съдебен лекар. Причините за настъпване на инцидента се изясняват, като окончателното заключение ще бъде изготвено след аутопсия.