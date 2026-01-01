Общинска избирателна комисия Невестино предсрочно прекрати пълномощията на кмета на село Лиляч, община Невестино, съобщава комисията на сайта си.

Решението е от 6 януари и е поради депозирано заявление от избраната за кмет на селото Райна Петрова. Тя каза, че се отказва от поста по здравословни причини и допълни, че в последния месец е била в болнични.

Председателят на Общинския съвет в Невестино Снежана Сотирова каза, че към момента за кмет на Лиляч е назначен служител на Община Невестино, който ще изпълнява длъжността до провеждането на избори.

Със свое решение от 8 януари Централната избирателна комисия (ЦИК) отправя предложение до президента на България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино.

Според съобщението, публикувано на сайта на ЦИК, комисията служебно се е снабдила със справка от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил, отговаря на законовите изисквания за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство.