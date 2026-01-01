Федерални служители на САЩ са простреляли двама души в Портланд, съобщи полицията, добавяйки, че те са били откарани в болница и състоянието им не е известно, предаде Ройтерс.

"Двама души са в болница след стрелба, в която са участвали федерални агенти", съобщи полицията в Портланд в изявление.

Полицията заяви, че не е участвала в инцидента.

Застреляха жена при акция на имиграционните власти в Минеаполис

Ей Би Си Нюз съобщи, че агентите, участвали в стрелбата, са от Американската митническа и гранична служба и че ФБР води разследването.

"Състоянието им (на хората, които са били простреляни) е неизвестно. Полицаите са установили, че двамата души са били ранени при стрелбата, в която са участвали федерални агенти", се казва в изявлението на полицията.

"Разбираме повишените емоции и напрежение, които много хора изпитват след стрелбата в Минеаполис, но моля обществото да запази спокойствие, докато работим, за да научим повече", каза полицейският шеф Боб Дей.

На този фон по-малко от 24 часа след като федерален имиграционен служител застреля 37-годишна майка в Минесота, вицепрезидентът на САЩ Джей ди Ванс ce застъпи за замесения офицер, обвини убитата жена и заяви, че инцидентът трябва да бъде политически тест преди междинните избори през 2026 г., предаде Ройтерс.

В Белия дом Ванс нарече случилото се "трагедия", но се изказа в защита на служителя, който беше сред 2000-те федерални служители, изпратени от администрацията на Тръмп в района на Минеаполис тази седмица. Вицепрезидентът използва и социалните мрежи, за да постави под въпрос готовността на политиците от Демократическата партия да подкрепят правоприлагащите органи, което е ясен партиен ход от страна на човек, широко считан за потенциален кандидат за президентските избори след две години, посочва Ройтерс.

Стрелбата в сряда беше заснета в няколко видеоклипа, публикувани онлайн, което предизвика бурни и противоречиви коментари – често по партийни линия – за това как служител на Американската имиграционна и митническа служба е реагирал на действията на шофьорката, която беше убита.

В началото американският президент Доналд Тръмп също публикува подкрепата си за федералния агент и обвини шофьорката, но внезапно Белият дом обяви, че Ванс ще отговори на въпроси на репортерите.

"Атакувайте мен, атакувайте президента на Съединените щати. Не атакувайте нашите правоприлагащи органи", каза Ванс.

Починалата беше идентифицирана като Рене Никол Гуд, американска гражданка.

След като изгледа видеозаписите, Ванс обвини единствено шофьорката. "Сигурен съм, че тя е нарушила закона", каза Ванс, когато репортер го попита за анализа му. "Сигурен съм, че служителят е имал всички основания да смята, че е изложен на сериозна опасност от нараняване или дори за живота си."