Щатските власти идентифицираха жената, убита по време на операция на Имиграционната и митническа служба (ICE) в Минеаполис в сряда, предаде FoxNews. 37-годишната Рене Никол Гуд, като федералните и местните представители дадоха рязко различаващи се версии за стрелбата.

Смъртоносният инцидент е станал по време на операция по прилагане на имиграционното законодателство на ICE. По данни на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ агентите са се опитвали да извършат арести, когато 37-годишната Рене Никол Гуд е направила опит да използва автомобила си "като оръжие" срещу служителите, което е накарало федерален агент да стреля при самозащита.

Гуд е загинала вследствие на стрелбата. Самоличността на замесения агент не е оповестена публично, а случаят остава в процес на разследване.

Членове на Общинския съвет на Минеаполис потвърдиха самоличността на Гуд в съвместно изявление в сряда, като я нарекоха „член на нашата общност“ и настояха ICE да напусне града.

„Тази сутрин агент на ICE застреля и уби Рене Никол Гуд, член на нашата общност. Всеки, който убие човек в нашия град, трябва да бъде арестуван, разследван и подведен под отговорност с цялата строгост на закона“, се казва в изявлението.

Общинските съветници заявиха, че подкрепят имигрантската общност на Минеаполис, и обвиниха федералните имиграционни власти, че внасят „хаос и насилие“ в града.

Майката на Гуд - Дона Гангър, каза пред The Minnesota Star Tribune, че дъщеря ѝ е живеела в района на „Туин Ситис“ със своя партньор и че семейството е било уведомено за смъртта ѝ късно в сряда сутринта.

„Толкова е нелепо. Вероятно е била ужасена“, заяви Гангър пред изданието.

Тя допълни, че дъщеря ѝ не е участвала в протести срещу агенти на ICE и описа Гуд като „един от най-добрите хора, които съм познавала“, определяйки я като състрадателна и всеотдайна в грижата за другите.

Според Star Tribune Гуд е била омъжена за Тими Рей Маклин-младши, който е починал през 2023 г. на 36-годишна възраст. Бащата на Маклин е заявил пред изданието, че двойката има общо дете и че възнамерява да пътува, за да се грижи за него след смъртта на Гуд.

Според описание в профил, който изглежда принадлежи на жертвата в Instagram, тя се е определяла като „поет, писател, съпруга, майка и доста лош китарист от Колорадо; преживяваща Минеаполис, Минесота“.

Според публикация във Facebook на катедрата по английска филология на Университета „Олд Доминиън“ Гуд е родом от Колорадо Спрингс, щата Колорадо. Тя е завършила творческо писане, а нейни творби са публикувани в литературни издания. По време на следването си е била съводеща на подкаст заедно със съпруга си.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум заяви в сряда вечерта, че Гуд е направила опит да прегази служител на реда с автомобила си.

Фаталната стрелба по Гуд, чието име Ноум не спомена, е била „предотвратима“, каза тя, като повтори, че агентите на ICE са извършвали законна операция по прилагане на закона в момента на инцидента.

По думите на Ноум агентите на ICE са провеждали операция в Минеаполис, когато един от служебните им автомобили затънал в снега заради последните метеорологични условия. Докато се опитвали да го изтласкат, те били тормозени и блокирани от група лица, които тя определи като провокатори.

Според Ноум агентите се приближили до автомобила на Гуд, след като тя многократно блокирала служителите и възпрепятствала работата им. Тя заяви, че на Гуд е било разпоредено да излезе от автомобила си и да спре да пречи на органите на реда, но тя отказала да се подчини.

„След това тя превърна автомобила си в оръжие“, каза Ноум, добавяйки, че Гуд е направила опит да прегази агент.

По думите ѝ засегнатият служител е бил ударен от автомобила и е откаран в болница, където е получил медицинска помощ и по-късно е бил изписан.

SUV автомобилът, който Гуд е управлявала по време на стрелбата, е бил с регистрационни номера от щата Мисури, съобщи KSHB 41 News.

Медията посочва, че е потвърдила пред Департамента по приходите на щата Мисури, че превозното средство е регистрирано на името на Рене Н. Гуд Маклин на адрес в Канзас Сити, Мисури. Не е ясно защо автомобилът е регистриран извън щата.

Ноум определи инцидента като акт на вътрешен тероризъм и заяви, че през последните седмици в цялата страна се наблюдава ръст на нападения с автомобили срещу федерални служители.

„Това трябва да спре“, каза тя.

Ноум добави, че избраните длъжностни лица трябва да осъдят насилието срещу органите на реда, като заяви, че стрелбата е резултат от ескалираща реторика, насочена срещу федералните служители.

Според източници на Fox News нито един от агентите, участвали в стрелбата в Минеаполис, не е носел бодикамера по време на инцидента.

ICE постепенно въвежда използването на бодикамери в цялата страна, включително при скорошни високопрофилни арести, но екипът, участвал в операцията в сряда, не е разполагал с такива устройства, посочват източниците.

Стрелбата идва на фона на засилено напрежение между федералните имиграционни власти и ръководството на Минеаполис, след като Министерството на вътрешната сигурност разположи хиляди допълнителни служители в района през последните дни, което предизвика протести и остра реакция от страна на градските власти.