Неизвестен стрелец откри огън по център на Американската имиграционна и митническа служба (АИМС) в северозападен Далас, като уби двама задържани и рани трети, преди да отнеме живота си, предаде Асошиейтед Прес.

According to police sources, the suspect was a sniper on a roof armed with a rifle. The shooter, identified by police as a white man, died from a self-inflicted gunshot wound to the head as agents… pic.twitter.com/7SJaUs30iz — Chat News Hub (@chatnewshub) September 24, 2025

Полицията е реагирала незабавно на съобщенията за стрелбата около 7:30 ч. местно време днес. Точният мотив за атаката все още не е известен. ФБР съобщи на сутрешна пресконференция, че мунициите на местопрестъплението са съдържали послания срещу АИМС.

Ръководителят на службата Каш Пател разпространи чрез медии снимки, на които се вижда патрон с надпис "Анти-АИМС".

The FBI have released an image showing the aforementioned bullets with anti-Ice written on the bullets from today’s shooting in Dallas. #ICEshooting pic.twitter.com/h5e8ThjO3W — Grim (@MadWokeNews) September 24, 2025

Стрелецът е произвел безразборни изстрели към сградата, включително и към микробуса в защитения вход, където са били простреляни жертвите, предаде Министерството на вътрешната сигурност на САЩ в прессъобщение. Раненият е хоспитализиран в критично състояние, съобщи ведомството.

„Маниакалната атака срещу правоохранителните органи, особено Имиграционната и митническа служба, трябва да спре. Моля се за всички пострадали при тази атака и за техните семейства“, написа вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в „Екс“.

Според местни телевизионни канали трупът на стрелеца е бил открит на покрив на близка сграда.

„Предварителната информация е, че вероятно става въпрос за снайперист“, каза изпълняващият длъжността директор на службата Тод Лайънс пред Си Ен Ен.

През годините АИМС придоби известност със своите операции по задържане и депортиране на нелегални имигранти. Агенцията работи както на границите, така и във вътрешността на страната, като нейните правомощия включват разследване на финансови престъпления, трафик на хора и наркотици. Въпреки ключовата си роля за националната сигурност, АИМС често е обект на остри критики. Противниците на службата изразяват безпокойство относно тактиките ѝ за правоприлагане, условията в центровете за задържане и политиките, които понякога водят до разделяне на семейства.