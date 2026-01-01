Заради предстоящото въвеждане на еврото и значително увеличения брой клиенти, които обменят левове, редица банкови клонове в страната ще работят извънредно във всички съботни дни до края на януари. Това съобщиха от Асоциацията на банките в България, като уточниха, че е публикуван и списък с адресите на въпросните клонове.

Извънредни мерки предприема и Българската народна банка (БНБ) във връзка с присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. Поради засиленото обслужване на клиенти, извършващи обмяна на банкноти и монети от левове в евро, касите на БНБ и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД ще работят и в събота на 10, 17, 24 и 31 януари.

Къде и как ще се извършва обмяната

Касите в централната сграда на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1 ще извършват само обмяна на извадени от обращение банкноти и монети с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро, като услугата ще бъде достъпна единствено за физически лица. Работното време е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

В Касовия център на БНБ в местността „Полигона“, на ул. „Михаил Тенев“ № 10, ще се извършва обмяна както за физически, така и за юридически лица. Там ще могат да се обменят банкноти и монети, извадени от обращение, при същото работно време – от 8:30 до 15:45 часа.

Извънредна работа и в страната

Касите на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД ще работят извънредно в следните градове:

София – кв. „Овча купел“, ул. „Иван Хаджийски“ № 16

Плевен – ул. „Климент Охридски“ № 58 Б

Пловдив – бул. „Ягодовско шосе“ № 2

Варна – ул. „Цариброд“ № 23

Бургас – ул. „Александър Велики“ № 8

Работното време там ще бъде от 8:30 до 16:00 часа, с почивка от 12:00 до 12:30 часа. В тези обекти ще се извършва обмяна на банкноти и монети, извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро.

Важно напомняне от БНБ

От Българската народна банка напомнят, че всички евромонети с българска национална страна ще могат да се използват свободно не само във всички държави от еврозоната, но и в редица страни и територии извън нея, където еврото е официална или широко приета валута. Сред тях са Ватикана, Андора, Монако, Сан Марино, Черна гора, Косово, както и отвъдморски територии на държави – членки на ЕС като Гваделупа, Мартиника, Френска Гвиана, Реюнион, Майот, Сен Пиер и Микелон и Канарските острови.

„По този начин евромонетите с българска национална страна ще достигнат до всички, които използват еврото“, подчертават от БНБ.