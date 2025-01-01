В Кюстендил се проведе среща между представители на Община Кюстендил, "Български пощи“, Областната дирекция на МВР, кметове и кметски наместници на малките населени места. Срещата се състоя в залата на Общината.
На нея присъстваха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, началникът на сектор "Охранителна полиция“ при Районно управление – Кюстендил главен инспектор Владимир Йорданов, както и ръководителят на Областната пощенска станция – Кюстендил Мария Зарева.
Главен инспектор Йорданов подчерта, че кметовете и кметските наместници са най-близо до хората и първи получават информация от място. Той призова гражданите да не се доверяват на непознати лица, както и на телефонни обаждания с предложения за обмяна на пари при "изгоден“ курс.
Йорданов напомни, че обмяната на левове в евро е сигурна единствено ако се извършва в банкова институция или в клон на "Български пощи“.
Ръководителят на Областната пощенска станция – Кюстендил Мария Зарева увери, че "Български пощи“ са напълно подготвени да извършват превалутиране както в малките населени места на община Кюстендил, така и на територията на цялата област.
"В постоянна връзка сме с органите на реда и ще разчитаме на тяхното присъствие в близост до нашите офиси, за да бъдат клиентите спокойни и да не се допускат инциденти“, заяви Зарева.
На територията на Кюстендилска област общо 52 пощенски станции ще извършват обмен на левове в евро. Във всички клонове гражданите ще могат да обменят до 1000 лева на ден. В определени пощенски станции, след предварителна заявка от 3 до 5 работни дни, ще бъде възможна обмяна и на суми до 10 000 лева.
Главен инспектор Владимир Йорданов и Мария Зарева призоваха при най-малко съмнение за измама гражданите незабавно да подават сигнали на телефон 112. Кметовете и кметските наместници могат по всяко време да търсят съдействие и директно от органите на реда.
"Трябва да пазим нашите съселяни от измами. Целта ни е хората ясно да знаят къде и как ще се обменят левовете в евро. Измамите стават бързо, парите изчезват още по-бързо и всички трябва да бъдат изключително внимателни“, каза кметът на село Соволяно Пламен Илиев.
