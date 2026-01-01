Празът, често подценяван в българската кухня, всъщност е зеленчук с редица доказани ползи за здравето.

Освен че придава мек и приятен вкус на ястията, той е богат на витамини, минерали и биоактивни вещества, които подпомагат организма. Специалистите посочват, че празът съдържа значителни количества витамин C, който укрепва имунната система и подпомага защитата срещу инфекции.

В състава му се откриват още витамини от група B, важни за нервната система и енергийния метаболизъм, както и витамин K, който играе ключова роля за здравето на костите и нормалното съсирване на кръвта.

Празът е богат и на антиоксиданти, сред които флавоноиди и полифеноли. Те спомагат за намаляване на възпалителните процеси в организма и могат да допринесат за понижаване на риска от сърдечно-съдови заболявания. Благодарение на съдържанието на калий, зеленчукът подпомага поддържането на нормално кръвно налягане.

Не на последно място, празът е добър източник на фибри, които подобряват храносмилането и подпомагат чревната флора. Ниската му калоричност го прави подходящ избор за хора, които се стремят към здравословно хранене и контрол на теглото.

Препоръчва се празът да присъства редовно в менюто - както в суров вид в салати, така и сготвен в супи, яхнии и традиционни български ястия. Така този скромен зеленчук може да се превърне във важна част от балансирания и здравословен начин на живот.