Портокалите остават едни от най-полезните зимни плодове. Цитрусът играе ключова роля в поддържането на силен имунитет и добро общо здраве.

Богати на витамин C, антиоксиданти и фибри, портокалите помагат за защитата на клетките от оксидативен стрес и подпомагат възстановяването на тъканите.

Редовната консумация на портокали може да намали риска от сърдечносъдови заболявания. Плодът съдържа флавоноиди, които допринасят за понижаване на лошия холестерол и поддържат здравословно кръвно налягане.

ThinkStock/Getty Images

Освен това, високото съдържание на фибри подпомага храносмилането и създава усещане за ситост, което ги прави подходяща част от балансиран хранителен режим.

Портокалите са и естествен източник на хидратация, благодарение на високото си водно съдържание.

Препоръчва се ежедневен прием на един портокал или чаша прясно изцеден сок, за да се извлекат максималните ползи от този популярен зимен плод.