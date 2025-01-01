Грахът все по-често привлича вниманието като достъпен и изключително полезен продукт.

Зеленият бобов зеленчук е богат на витамини A, C, K и от група B, както и на ценни минерали като желязо, магнезий и калий.

Не просто плод, а естествен еликсир за тялото и ума

Една от най-значимите му ползи е високото съдържание на растителни протеини и фибри - комбинация, която подпомага доброто храносмилане и съдейства за поддържането на стабилни нива на кръвната захар. Фибрите допринасят и за по-дълготрайно усещане за ситост, което прави граха подходящ избор за хора, стремящи се към контрол на теглото.

Istock

Антиоксидантите в граха - включително лутеин и зеаксантин - подкрепят нормалното функциониране на имунната система и защитават клетките от оксидативен стрес. Някои изследвания свързват редовната консумация на грах с намален риск от сърдечносъдови заболявания благодарение на благоприятния ефект върху холестерола.

Тайната на цвеклото - енергия и здраве в едно

Освен това грахът е лесен за включване в разнообразни рецепти - от супи и салати до гарнитури и пастети - и остава хранителен дори след термична обработка или замразяване.

Диетолози препоръчват грахът да присъства по-често на трапезата. Малките зелени зрънца се оказват голям съюзник в поддържането на здравословен начин на живот.