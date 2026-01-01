Видяхте още през вчерашния ден, че ситуацията по републиканската пътна мрежа е нормална.

Зимни условия в страната: Сняг, заледени и затворени пътища (ОБЗОР)

Пътноподдържащите фирми са натоварени на максимум. Към 11:00 часа имаме около 485 машини, които са на разположение.

Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов. Той е в Шумен за откриването на нов закрит плувен комплекс.

„Вчера правихме и оперативки, разговори с Областни пътни управления, с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“, тъй като утре се очакват също снеговалежи в много части на страната - да няма ситуации, в които е възможно да има затворени пътища.

Зимата затяга хватката си още повече през уикенда: Опасно време, поледици и кодове

Мисля, че те разбраха какво трябва да се прави. Заредени са с необходимите материали, както и с техника, така че да може безпрепятствено тези, които пътуват да се придвижат от една точка до друга.

Мисля, че сме осигурили всичко необходимо, за да няма проблеми по републиканската пътна мрежа при тези зимни условия“, отбеляза Иванов.