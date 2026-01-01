Задържаха двама криминално проявени мъже за наркотици, съобщиха от полицията в Бургас.

На 18 февруари т.г. около 18.00 ч. служители от Районно управление – Созопол извършили претърсване в частен дом в Созопол, обитаван от двама криминално проявени и осъждани мъже – 32 годишен от Созопол и 38 годишен от ямболското село Тенево, като намерили и иззели множество хартиени свивки, съдържащи амфетамин, ел. котлон, две ел. везни, две стъклени колби, както и прекурсори / химични течности : две бутилки ацетон и червен фосфор, използвани за производство на синтетични наркотични вещества/.

Установено е, че 38 годишния мъж е обявен за общодържавно издирване от Районно управление - Ямбол.

Двамата мъже са задържани с полицейски заповеди за срок до 24 часа.

Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на задържаните продължава от служители на Районно управление – Созопол.