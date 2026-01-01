Свлачище затрупа три ленти на магистралата Истанбул–Измир, съобще en.haberler.com.
Свлачището е станало между районите Саруханлъ и Тургутлу. След обилните валежи в региона почва и скални късове са се откъснали от склона и са се разпръснали по пътното платно. След подаден сигнал на място е изпратен голям брой спешни екипи.
İstanbul-İzmir Otoyolu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle iki yönlü ulaşıma kapatılmıştı— Halk TV (@halktvcomtr) February 19, 2026
Çalışmaların ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı pic.twitter.com/vwet6NXyGN
Екипи на гражданска защита са затворили за движение засегнатия от свлачището участък. Трафикът се осъществява контролирано в свободното платно.
Разчистването на пътя продължава.