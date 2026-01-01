Имотът в Санта Фе, където Джийн Хекман и съпругата му Бетси Аракава бяха намерени мъртви през 2025 г., намери купувач за рекордно кратко време. Пусната на пазара за 6,25 милиона долара, просторната къща беше продадена само за осем дни, въпреки трагичната си история. Експресна продажба за имение, натоварено с история.
В сряда, 18 февруари, къщата в Санта Фе, където Джийн Хекман и съпругата му Бетси Аракава бяха намерени мъртви миналата година, беше продадена само за осем дни, съобщава Wall Street Journal.
Имотът беше пуснат на пазара преди месец на цена 6,25 милиона долара, договорът беше подписан след седмица, а продажбата беше финализирана на 18 февруари, обяснява пред вестника Тара С. Ърли от Sotheby’s International Realty, която се занимаваше с транзакцията. Тя обаче не е съобщила крайната сума на сделката, тъй като Ню Мексико е един от малкото щати в САЩ, където няма задължение да се оповестява публично.
Имотът с площ от около 22 хектара се намира в охранявана жилищна зона на североизток от центъра на Санта Фе. Брокерката по недвижими имоти разкрива, че са били проведени дванадесет огледа и, противно на опасенията ѝ, нито един от тях не е бил отменен поради миналото на къщата: „Очевидно обстоятелствата не са били пречка“.
Джийн Хекман беше избрал съвременен стил: местен камък, стомана, стъкло. Земята беше закупена през 90-те години, а основната къща беше построена около 1997 г. Две години по-късно беше добавено студио. Общо около 1200 кв.м между основната къща и шестте ѝ спални с басейн, джакузи и ателие на художник, както и „къща за гости“.
95-годишният актьор, носител на „Оскар“ за „Френската връзка“ и „Безмилостен“, и съпругата му, класическата пианистка Бетси Аракава, на 65 години, бяха открити мъртви в имота през февруари 2025 г. Той от сърдечна недостатъчност, а тя от рядко заболяване, предавано от гризачи.