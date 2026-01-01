Вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелĸов подаде оставка. Тя беше приета от министър-председателя Андрей Гюров. Мотивите за своето решение Цицелков заяви на извънреден брифинг пред представителите на медиите в Министерския съвет.

„Разговарях с премиера Гюров. Не беше лесен разговорът. В такава ситуация няма лесни решения. Получих огромна подкрепа от екипа“, каза Цицелков.

Вчера служебното правителство положи клетва пред Народното събрание и официално встъпи в длъжност, а на церемония в Министерския съвет се състоя предаването на властта между стария и новия кабинет. Още в първите часове след смяната, обаче, възникна напрежение около вицепремиера, след като представители на част от досегашното управляващо мнозинство отправиха обвинения, че той е обект на забрана от страна на Европейската комисия именно по ресора му. Бяха разпространени и непотвърдени информации от политици, че Цицелков е бил арестуван за употреба на марихуана и втори път за шофиране под влияние на алкохол. По-рано днес президентът Илияна Йотова заяви, че незабавно ще разпише указа за оставката на Цицелков, ако й бъде предложено.

Стоил Цицелков отхвърли всички обвинения и изнесени информации до момента и заяви, че ще съди всеки, опетнил името му.

„От два дни срещу мен тече масирана атака, тази атака не е лична, аз съм просто удобна мишена. Тази атака е срещу кабинета „Гюров“ и срещу всичките му представители и неговата основна мисия – стабилизиране на обстановката в страната и честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влиянието им. Хора, които няма да влязат в следващия парламента най-вероятно“, посочи той.

По думите му от вчера до днес са извадени на показ приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и "се задействат проверки с очевидна политическа цел".

"Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент", подчерта Цицелков.

"Политиката трябва да е поле на идеи, на действия, а не на лов на хора, незаконно използване на архиви. Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест. Честните избори са много по-важно. Това е кауза, с която се боря повече от 20 години, не само в България. Атаките срещу мен са напълно несъстоятелни", посочи още той.

Атаките срещу моя професионализъм са напълно несъстоятелни. Аз съм единственият българин, който участва в международни конференции, венециански комисии, имам научни публикации на темата избори, консултирам различни правителства, работя това от 20 години. Единственото място, където го правя "pro bono", е България, каза още Стоил Цицелков.

По-рано днес Цицелков заяви и във фейсбук профила си, че няма обвинения, присъди или действащи ограничения.