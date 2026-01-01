Днес служебното правителство положи клетва пред Народното събрание и официално встъпи в длъжност, а на церемония в Министерския съвет се състоя предаването на властта между стария и новия кабинет. Още в първите часове след смяната обаче възникна напрежение около вицепремиера за честни избори Стоил Цицелков, след като представители на част от досегашното управляващо мнозинство отправиха обвинения, че той е обект на забрана от страна на Европейската комисия именно по ресора му.

"Андрей Гюров има вицепремиер по "честни избори". Същият има 5-годишна забрана от ЕК (ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори", това заявява Павела Митова от "Има такъв народ" в публикация във фейсбук. По думите й тази забрана е изтекла в началото на годината със следните мотиви към МВнР: "Стоил наруши кодекса за поведение, който в съответствие с разпоредбите на кодекса за поведение изисква от наблюдателите „да се държат безупречно, да проявяват здрав разум и да спазват най-високо ниво на лична дискретност“.

"Накратко: Европейската комисия е забранила на вицепремиера на Гюров по изборите да доближава до избори за 5 години. Като цяло това е изключително тежко наказание, което не се налага случайно или за леко провинение. И тук идват следните въпроси към служебния премиер Гюров: Как да разчитаме на честни избори от човек, който според ЕК няма морални качества? Как Премиерът ще организира избори, с човек, на който дори и Брюксел няма доверие? Какво се е случило, че да се стигне до такова тежко наказание? Гюров знае ли за това и въобще познава ли хората, които предлага", посочва Митова.

Тя заявява още, че днес ще поиска от новия външен министър да поиска от Кая Калас цялата информация по случая и да я предостави на Народното събрание. "От реакцията й ще стане ясно дали това е правителство на замитането или на някаква отчетност. Да не говорим, че за първи път имаме вицепремиер, който е бил в черен списък в Брюксел. Това е ново дъно", допълва Павела Митова.

Междувременно председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов заяви, че е внесъл искане министърът да им даде в срок цялата информация по задържанията на Цицелков. В отговор на въпрос от БТА защо той като народен представител изисква тази информация Йорданов отговори: "ако всичко е такова, като в информацията, с която ИТН разполага, имаме министър, който веднага трябва да си подаде оставката“. По думите му депутатите, като представляващи народа, не бива да допускат в Министерския съвет такъв представител, особено когато ще отговаря за честността за изборите, ако информацията за задържанията му е вярна.

Тошко Йорданов каза също, че "ще проверят и информация за инцидента му с жена в Гана, след който е получил петгодишна забрана от Европейската комисия да ходи на мисии".

Три пъти ли е арестуван вицепремиерът Стоил Цицелков преди години в местните РПУ-та, попита зам.-председател на ПГ на ИТН Станислав Балабанов в кулоарите на пармалмента по-рано днес. Според информацията, която имат ИТН, Цицелков е бил арестуван за употреба на марихуана и втори път за употреба на алкохол – 1,2 промила, като предстои изясняване защо е бил третият арест. От парламентарната група призоваваха институциите да изнесат информация по случаите и призоваха Цицелков да си подаде оставката, защото „това е морален акт“.

Вицепремиера Стоил Цицелков коментира и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и посочи, че ако е вярно това, което се пише за него, е голяма грешка на Йотова и Гюров, че са го допуснали.

„Мисля, че това е огромен пропуск на госпожа Йотова. Огромен пропуск на служебния премиер Гюров. Ако е вярно, повтарям това, което чета - че има забрана да припарва пет години от Европейската комисия като наблюдател на избори в други държави, е много тежко нарушението. И тежка санкция. И точно този човек да го увластиш като вицепремиер, да отговаря за вътрешното министерство, за правосъдното министерство... Мисля, че каквито и да са резултатите, никой няма да приеме с такъв човек изборите за честни. Не знам с кой акъл са го сложили“, коментира Борисов.

Към момента все още няма коментар от Стоил Цицелков по темата.