"От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена. Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние". Това написа в профила си във фейсбук служебният вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков.

Цицелков обясни, че няма обвинения, присъди и действащи ограничения към този момент. "Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест. Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел"

Той е категоричен, че няма да позволи "този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета".

Скандал около вицепремиера за честни избори от кабинета „Гюров“ - обвинения за забрана от ЕК

Цицелков посочи, че ще защити правата си по съдебен ред. "Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора".

Честните избори са по-важни от всеки един човек. Опазването на честния вот е моя кауза номер едно. Защитавам я по целия свят и ще продължа да работя за нормални избори в България, такива, които зачитат всеки глас, не се дописват и не превръщат стотици хиляди бюлетини в невалидни.

Разховарях с премиера Андрей Гюров, за да намерим правилния начин да защитим тази кауза, така че всички да са сигурни в честността на вота. А с тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда, пише още той.

В четвъртък служебното правителство положи клетва пред Народното събрание и официално встъпи в длъжност. Още в първите часове след смяната обаче възникна напрежение около вицепремиера за честни избори Стоил Цицелков, след като представители на част от досегашното управляващо мнозинство отправиха обвинения, че той е обект на забрана от страна на Европейската комисия именно по ресора му.

Президентът Йотова заяви, че има резерви към някои от служебните министри и ще следи зорко

Критики имаше и към президента Илияна Йотова, която каза, че не носи отговорност за състава на служебния кабинет.

Ако президентът Илияна Йотова имаше несъгласие със състава на служебното правителство, можеше да не подписва указа и да покаже, че тя не е съгласна със състава. Това вече е правено, коментираха депутати след клетвата на служебното правителство.

Президентът Илияна Йотова още вчера заяви, че има определени резерви към някои от министрите в служебното правителство. "Ще следя дали тези резерви ще си ги докажа сама за себе си, но бъдете сигурни, че в първия момент, в който видя, че се оправдават, първо медиите ще научите", отговори на въпроса дали има съображения за някои от членовете на кабинета "Гюров".

Първи политически реакции след клетвата на служебния кабинет (ОБЗОР)

Ако ми бъде предложено, незабавно ще разпиша указа за неговата оставка. Това заяви президентът Илияна Йотова в предаването „Тази сутрин“ по bTV в петък във връзка с информацията, че служебният заместник министър-председател за честни избори Стоил Цицелков е бил арестуван за употреба на марихуана и втори път за шофиране под влияние на алкохол – 1,2 промила.

Йотова посочи, че Цицелков не би трябвало да бъде част от Обществения съвет към Централната избирателна комисия, като уточни, че казва всичко това, при условие че изнесената информация в медиите е факт.

На въпрос дали с това призовава служебния министър-председател да поиска оставката на Цицелков, държавният глава посочи, че след направените промени в Конституцията не е помислено и за това. Йотова обясни, че може да разпише указ за оставката на Цицелков само ако има предложение от министър-председателя или ако самият заместник министър-председател си подаде оставката.

България има нов служебен кабинет – министрите на Гюров положиха клетва (ВИДЕО)

Президентът коментира още, че идеята за вицепремиер, който специално да отговаря за честността на изборите, е по-скоро символичен ход. „Отдавна мина времето на символите, дойде време на конкретна работа“, заяви тя.

Йотова припомни, че президентът Румен Радев и народни представители са сезирали Конституционния съд за промените в Конституцията през 2023 г., но решение все още няма.

Според Йотова измененията са ограничили правомощията на държавния глава при съставянето на служебни кабинети и са прехвърлили изцяло отговорността върху служебния министър-председател. Тя отбеляза, че в предишни години служебните правителства, назначавани от президента, са получавали признание дори от политическите опоненти.

Йотова свърза конституционните промени с политическите сили, които са ги внесли, включително със среди, от които, по думите ѝ, произхожда служебният премиер и които са били свързани с „Продължаваме промяната“. Според нея днес никой не поема политическа отговорност за резултатите от измененията.

Всяка минута, в която Стоил Цицелков стои като вицепремиер е обида за българското общество, за демокрацията и за парламентаризма. Това каза председателят на ПГ на „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов в декларация от парламентарната трибуна в петък относно участието на Стоил Цицелков като вицепремиер в служебния кабинет на Андрей Гюров, предаде БТА.

Йорданов обясни, че с присъда на Софийския градски съд от 23 септември 2014 г. Цицелков е признат за виновен, че на 8 май 2011 г. е управлявал автомобил с концентрация на алкохол в кръвта 1,5 промила.

Днес президентът Йотова заяви, че щяла да му поиска оставката, ако е знаела дали фактите били верни. Госпожо Йотова, мога да ви изпратя съдебното решение, каза Тошко Йорданов.

По сегашния закон Цицелков трябва да е в затвора, добави Йорданов. Цицелков е оказал съпротива при ареста и има още две криминални регистрации за наркотици - вторият път е за 55 грама марихуана, което е около 220 цигари, каза той.

Йорданов посочи, че Цицелков е вкаран в служебния кабинет от Гюров, който носи отговорността за това.