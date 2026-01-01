„Говоря на всеки български гражданин, който очаква от държавата не обещания, а отговорност. Декларирам, че аз и служебното правителство, поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори. В момент на вътрешно напрежение и глобална несигурност нямаме право да подбираме задачите си, а поемаме предизвикателството да управляваме страната до излъчването на редовен кабинет – без истресия, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обяяаваме чудеса, реформи за два месеца и исторически завои, но имаме волята да управляваме почтено и отговорно в интерес на българските граждани и държава“. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров, след като кабинетът му положи клетва пред Народното събрание.

България има нов служебен кабинет – министрите на Гюров положиха клетва (ВИДЕО)

И увери, че европейският и евро-атлантически избор не е тактика, а е ценност и стратегия за сигурност и просперитет. „Ще подкрепяме усилията за траен мир в Украйна. Декларирам ясно и категорично, че ще работим със съюзниците си в ЕС, НАТО и ООН. България има място сред демократичните държави и ще го отстоява. Категорично вярвам, че демокрацията не е лозунг, а единственият работещ отговор на кризите, а изборите са единственият легитимен избор. Те трябва да излъчат парламент, който реално представлява обществото“, разясни Гюров.

Той припомни, че стигнахме дотук с „криза на доверие, несъгласие с модела на управление и стотици хиляди хора по улиците на цялата страна“. „Те поискаха демокрация и добро управление. Нашата задача е да им дадем честен шанс това да се случи. Честните избори изискат гражданска зрялост, активност, отговорно гласуване и нулева толерантност към нарушения, които подменят волята на хората“, категоричен бе Гюров в първото си обръщение като премиер.

Президентът подписа указ за служебен кабинет на Гюров и насрочи избори на 19 април

Служебният министър-председател призова българите да гласуват на 19 април. „Нашата мисия е честен вот. И ще бъдем безпристрастни в усилията си да го гарантираме и спрем порочните практики на неговата подмяна. Съзнаваме, че това няма да стане бързо и лесно, но ще използваме всички възможности, с които разполагаме“, коментира още той.

„Нашето правителство няма парламентарна група, но има задачи, които изискват законодателни решения. Разчитаме да подходите държавнически и да ги приемете. Народни представители, нека бъдем партньори в името на България – трябва да изпълним условията по ПВУ, средствата от него не са подарък, а доверие от партньорите“, допълни служебният премиер.

Освен честността на изборите той открои по кои ключови управленски задачи ще работи служебният кабинет – гарантиране на финансовата стабилност в условията на удължителен бюджет, справедливо разпределение на средствата за общините, ритмичност на изплащане на пенсиите, социалните плащания и помощи за уязвимите групи, възстановяване на законността в управлението на Прокуратурата, гарантиране на сигурността на българските граждани, ефективна организация на изборния процес зад граница.

„Започваме веднага в името на България“, това бяха заключителните думи на Андрей Гюров.