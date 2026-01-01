Изборите за парламент ще са на 19 април

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров обяви състава на своя бъдещ кабинет на 18 февруари. На 19 февруари президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров. С друг указ държавният глава насрочи предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

Гюров изброи кои са кандидатите, посочени от него, да оглавят служебно съответните ведомства: 

Заместниĸ министър-председател и министър на правосъдието - Андрей Янĸулов

Андрей Янкулов е роден през 1980 г. в гр. София. Завършва Немската езикова гимназия през 1999 г. и специалност "право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2005 г. Член е на Комисията за професионална етика към СРП в периода 2010 - 2014 г. и на Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество в периода 2013 - 2014 г. През август 2014 г. Янкулов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи, а в периода ноември 2014 г. - февруари 2016 г. е заместник-министър на правосъдието с ресор правителствената политика в областта на изпълнение на наказанията. След връщането си в СРП работи в отдел "Изпълнение на наказанията" до септември 2017 г., когато след конкурс е повишен в Софийска градска прокуратура (СГП). Професионалните му интереси са насочени към наказателното право, наказателния процес, наказателно изпълнителното право, международното сътрудничество по наказателноправни въпроси и политиките в областта на изпълнение на наказанията.

Заместниĸ министър-председател по европейсĸите средства – Мария Недина

Мария Недина е предложения на Андрей Гюров за вицепремиер по европейсĸите средства в служебния му кабинет.  Тя е бивш началник на кабинета на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов през 2023-2024 година. 

Заместниĸ министър-председател – Стоил Цицелĸов

Стоил Цицелков е предложението на Андрей Гюров за заместник-министър председател в бъдещия му служебен кабинет. Цицелков е експерт и има богат опит в наблюдението и оценката на изборната система в България. Той е бил председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (септември 2021 – октомври 2022 г.) и е активен член на организацията „Обединение за честни избори“, която следи законосъобразността и прозрачността на изборите в страната.

Служебен министър на финансите – Георги Клисурсĸи

Георги Клисурски е служебен министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров.

Той е утвърден експерт е с опит в управлението на публичните финанси. В периода 2023–2024 г. е заемал поста заместник-министър на финансите с отговорности по държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините. Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД - дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната. Преди своята работа в публичния сектор, Клисурски натрупва професионален опит в международни компании. Завършил е Американския колеж в София, притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Wharton School и магистърска степен по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School. Сред основните му приоритети  като зам.-кмет в Столична община са ефективното и прозрачно бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на максимално широк набор от финансови източници за реализация на всички ключови за гражданите проекти. През април 2024 г. фигурира в листите за изборите на "Продължаваме промяната". Георги Клисурски е роден и израснал в София. Обича природата и особено близката до София планина Витоша.

Служебен министър на вътрешните работи – Емил Дечев

Емил Дечев е юрист и магистрат, който е работил както в съдебната система, така и в изпълнителната власт. Дечев е магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е дълги години като съдия в Софийски градски съд и Софийски районен съд. В края на 2022 г. бе назначен за заместник-министър на правосъдието със заповед на Кирил Петков, който тогава бе министър-председател на страната. То бе освободен от длъжността зам.-министър на правосъдието през април 2024 г.

Служебен министър на външните работи - Надежда Нейнсĸи

Надежда Николова Нейнски (фамилия по мъж, а преди това Михайлова) е родена на 9 август 1962 г. в София. Учи в 127 СОУ „Иван Денкоглу“. Завършва испанския профил на 9 френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“. Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1985 г. До настъпването на демократичните промени работи като преводач на испанска поезия, английска литература и журналист на свободна практика. Тя е бивш министър външните работи (1997-2001), председател на Съюза на демократичните сили от 11 март 2002 до 1 октомври 2005, народен представител в няколко поредни парламента – от 37-ото до 40-ото НС. На Изборите за Европейски парламент през 2009 г. е избрана за евродепутат, като водач на кандидат-депутатската листа на Синята коалиция. На изборите за европейски парламент през 2014 г. е водач на кандидат-депутатската листа на „Синьо единство“, но не успява да стане евродепутат. От 1983 г. до 2006 г. тя е омъжена за Камен Михайлов, с когото имат две дъщери. През 2009 г. Надежда Михайлова се омъжва за Светлин Нейнски, чиято фамилия приема и носи до днес.

Служебен министър на регионалното развитие и благоустройството - Ангелина Тодорова-Бонева

Тодорова-Бонева е дългогодишен експерт в сферата на регионалната политика и управлението на европейски средства. Професионалният ѝ път е свързан основно с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, където е заемала ръководни позиции, включително заместник-министър. В рамките на работата си е отговаряла за управлението и координацията на оперативните програми, насочени към развитие на регионите, градската среда и инфраструктурата.

Служебен министър на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов

Корман Исмаилов е политик с дългогодишен парламентарен опит и преминал през различни етапи на българския политически живот, Исмаилов е познат както с участието си в ДПС, така и с последвалото си дистанциране от партията и включването му в реформаторския формат вдясно. Корман Исмаилов е роден на 13 септември 1972 г. в София. По образование е икономист – завършва висше образование в Турция през 1997 г. Владее английски, руски и турски език. Професионалният му път започва в сферата на медиите и комуникациите. След дипломирането си работи като заместник-редактор във вестник „Права и свободи“ – издание, свързано с Централния съвет на ДПС. Именно този период поставя основите на по-активното му участие в политическия живот.

Служебен министър на труда и социалната политиĸа – Хасан Адемов

Хасан Адемов е служебен министър на труда и социалната политика в проектокабинет с мандат на Андрей Гюров. Лекар по образование и дългогодишен народен представител, Адемов е сред най-разпознаваемите експерти в социалната сфера в българския парламент. В периода 2013–2014 г. Хасан Адемов е министър на труда и социалната политика в правителството на Пламен Орешарски. Мандатът му преминава в сложна политическа обстановка и на фона на социално напрежение.

Служебен министър на отбраната - Атанас Запрянов

Атанас Запрянов е генерал-лейтенант от запаса, роден на 16 април 1950 г. в с. Драгойново. Завършва ВНВУ „В. Левски“ като първенец на випуска, Военната академия по свръзките „Будьони“ в Санкт Петербург с отличие и златен медал, както и Военна академия „Г. С. Раковски“. Преминава и специализации в САЩ и в Колежа на НАТО в Рим. В кариерата си заема редица командни и щабни длъжности в Българската армия, включително началник на управление „Свързочни войски“, началник на Военна академия „Г. С. Раковски“, заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите и военен представител на България в НАТО и ЕС. През 2003 г. е удостоен със звание генерал-лейтенант. След преминаването си в резерва през 2010 г. е съветник на министъра на отбраната, а от 2015 г. – заместник-министър на отбраната. По-късно заема поста министър на отбраната. Награждаван е с орден „За военна заслуга“ – първа степен. Владее английски и руски език, женен е и има две деца.

Служебен министър на иновациите и растежа – Ирена Младенова

Ирена Младенова е служебен министър на иновациите и растежа в проектокабинета на Андрей Гюров. Д-р Ирена Младенова е Главен асистент асистент в катедра „Стопанско управление“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.  Защитава докторска степен на тема „Организационен капацитет за промяна, адаптивност и организационни резултати” в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет. Придобива магистърска степен по стратегическо управление в Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен по банково дело и предприемачество по съвместна програма на University of Udine, Fondazione Cassamarca, Unicredit Group (Италия). Научните ѝ интереси са в областта на организационна промяна и развитие, организационна култура, управление, устойчиво развитие, предприемачество, маркетинг. Ирена има над 20 години опит в частния и публичния сектор, от които 6 години във водещи международни консултантски компании (Kearney, PwC).

Служебен министър на образованието и науĸата – Сергей Игнатов

Проф. д-р Сергей Игнатов е служебен министър на образованието и науката в кабинета „Гюров“.  Той е роден на 6 август 1960 г. във Видин, според информация на сайта на Нов български университет.  Проф. Сергей Игнатов е създател и директор на Българския институт по египтология към Нов български университет от 2006 г. През 2006 г. е сред номинираните кандидати за президент на обединението на десните политически партии в България. От август 2009 г. е заместник-министър, а от 19 ноември 2009 г. до 6 февруари 2013 г. е и министър на образованието, младежта и науката.

Служебен министър на здравеопазването – Михаил Оĸолийсĸи

Михаил Околийски е психолог по образование, с допълнителни квалификации в областта на общественото здраве и управлението на здравни политики. Кариерата му е свързана както с неправителствения сектор, така и с международни организации. В продължение на години той работи по програми, насочени към превенция на рисковото поведение; психично здраве; политики за намаляване на вредите; здравна просвета и обществена информираност.

Служебен министър на ĸултурата – Найден Тодоров

Найден Тодоров завършва с отличие музикалното училище „Добрин Петков“ в Пловдив и продължава обучението си по оркестрово дирижиране при професор Урош Лайовиц, хорово дирижиране при професор Гюнтер Тойринг и оперно дирижиране при професор Конрад Лайтнер в Университета за музикално и сценично изкуство във Виена. 

Служебен министър на земеделието и храните - Иван Христанов

Иван Христанов е роден на 24 декември 1973 г. в София, България, сочи информация на сайта на политическа партия „Единение“. През 2025 г. Иван Христанов е сред създателите на формацията. Избран е за народен представител в 47-ото Народно събрание от политическа партия „Продължаваме Промяната“. Назначен е за заместник-министър на земеделието в кабинета на Кирил Петков. Избран е за депутат и в 48-ото Народно събрание. Напуска партия „Продължаваме Промяната“ през февруари 2023 г.

Служебен министър на оĸолната среда и водите - Юлиян Попов

Юлиан Попов е роден на 21 септември 1959 г. в София. Завършил е българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, по информация от сайта на президентството. От 2006 г. е председател на Управителния съвет (УС) на Българското училище за политика „Димитър Паница“. Председател е и на УС на фондация „Елизабет Костова“ и е член на настоятелствата на Нов български университет и на Американския университет в България. Автор е на две книги и голям брой публикации, посветени на устойчивото развитие, енергетиката, политиките на Европейския съюз и човешките права, публикувани във водещи български и международни издания.

Служебен министър на иĸономиĸата и индустрията – Ирина Щонова

Щонова е заместник-министър на икономиката и индустрията от 2 август 2022 г.  През април 2024 г. със заповед на служебния министър Димитър Главчев тя е освободена от поста. Тя притежава магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Университета „Станфорд“ в Пало Алто, САЩ и докторска степен по икономика от СУ„Св.Климент Охридски“. Притежава бакалавърска степен по икономика от Университета „Сейнт Олаф“, Нордфийлд, САЩ. Има дългогодишен опит в управлението на стратегии и бизнес процеси на големи компании.

Служебен министър на енергетиĸата - Трайчо Трайĸов

Роден е през 1970 г. в София. Завършва Английската гимназия, а през 1994 г. – „Международни икономически отношения“ в Университет за национално и световно стопанство. Трикратен лауреат е на стипендия на фондация „Отворено общество“. Влиза в политиката през 2009 г. като министър на икономиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Бойко Борисов. Мандатът му е белязан от позиция в подкрепа на диверсификацията на енергийните източници и противопоставяне на проекта за АЕЦ „Белене“ с руско участие. През 2012 г. е освободен от поста. След напускането на правителството се включва в гражданския съвет на Реформаторския блок, а през 2016 г. е кандидат за президент. По-късно е общински съветник в София, преди да бъде избран за кмет на район „Средец“.

Служебен министър на елеĸтронното управление – Георги Шарков

Георги Шарков е български експерт по киберсигурност, изкуствен интелект и софтуерни технологии. Има дългогодишен международен опит. Георги Шарков е член на Консултативния съвет на Българската софтуерна асоциация БАСКОМ, От 1994 г. ръководи международни екипи и проекти за софтуер и информационни системи в банковия сектор, онлайн търговията, e‑бизнес, B2B пазари и интерактивни медийни системи.

Служебен министър на туризма – Ирена Георгиева

Георгиева е заместник-министър на туризма в правителството на Росен Желязков. Тя е завършила специалност „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със златен медал за отличен успех и активна обществена дейност. Почти целият й професионален път е свързан с туризма. Има близо 25-годишен управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции. Защитила е и редица сертификати с такъв профил.

Служебен министър на младежта и спорта – Димитър Илиев

Доц. Димитър Илиев е осемкратен рали шампион на България и е единственият българин, печелил три пъти най-престижното автомобилно състезание в страната – Рали България. Започва своята кариера през 1994 г. През 2013 г. обявява, че се отказва от спорта и се отдава изцяло на преподавателска дейност. Доц. д-р Димитър Илиев е преподавател в катедра „Технически и ледени спортове“ в НСА “Васил Левски”, сектор „Автомобилен и мотоциклетен спорт“.

Експерт е в пътната безопасност. През годините това се превръща в негова кауза. Димитър е и основател на първата академия по безопасно шофиране, като годишно предава своя опит на над 2000 човека. Обича природата и често спортува в планината. Владее английски, немски и италиански език

