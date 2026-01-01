Подуправителят на БНБ Андрей Гюров обяви състава на своя бъдещ кабинет на 18 февруари. На 19 февруари президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров. С друг указ държавният глава насрочи предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

Гюров изброи кои са кандидатите, посочени от него, да оглавят служебно съответните ведомства:

Заместниĸ министър-председател и министър на правосъдието - Андрей Янĸулов

Андрей Янкулов / andrey-yankulov.com

Андрей Янкулов е роден през 1980 г. в гр. София. Завършва Немската езикова гимназия през 1999 г. и специалност "право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2005 г. Член е на Комисията за професионална етика към СРП в периода 2010 - 2014 г. и на Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество в периода 2013 - 2014 г. През август 2014 г. Янкулов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи, а в периода ноември 2014 г. - февруари 2016 г. е заместник-министър на правосъдието с ресор правителствената политика в областта на изпълнение на наказанията. След връщането си в СРП работи в отдел "Изпълнение на наказанията" до септември 2017 г., когато след конкурс е повишен в Софийска градска прокуратура (СГП). Професионалните му интереси са насочени към наказателното право, наказателния процес, наказателно изпълнителното право, международното сътрудничество по наказателноправни въпроси и политиките в областта на изпълнение на наказанията.

Заместниĸ министър-председател по европейсĸите средства – Мария Недина

БТА

Мария Недина е предложения на Андрей Гюров за вицепремиер по европейсĸите средства в служебния му кабинет. Тя е бивш началник на кабинета на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов през 2023-2024 година.

Заместниĸ министър-председател – Стоил Цицелĸов

Скрийншот

Стоил Цицелков е предложението на Андрей Гюров за заместник-министър председател в бъдещия му служебен кабинет. Цицелков е експерт и има богат опит в наблюдението и оценката на изборната система в България. Той е бил председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (септември 2021 – октомври 2022 г.) и е активен член на организацията „Обединение за честни избори“, която следи законосъобразността и прозрачността на изборите в страната.

Служебен министър на финансите – Георги Клисурсĸи

Георги Клисурски е служебен министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров.

БТА

Той е утвърден експерт е с опит в управлението на публичните финанси. В периода 2023–2024 г. е заемал поста заместник-министър на финансите с отговорности по държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините. Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД - дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната. Преди своята работа в публичния сектор, Клисурски натрупва професионален опит в международни компании. Завършил е Американския колеж в София, притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Wharton School и магистърска степен по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School. Сред основните му приоритети като зам.-кмет в Столична община са ефективното и прозрачно бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на максимално широк набор от финансови източници за реализация на всички ключови за гражданите проекти. През април 2024 г. фигурира в листите за изборите на "Продължаваме промяната". Георги Клисурски е роден и израснал в София. Обича природата и особено близката до София планина Витоша.

Служебен министър на вътрешните работи – Емил Дечев

БТА

Емил Дечев е юрист и магистрат, който е работил както в съдебната система, така и в изпълнителната власт. Дечев е магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е дълги години като съдия в Софийски градски съд и Софийски районен съд. В края на 2022 г. бе назначен за заместник-министър на правосъдието със заповед на Кирил Петков, който тогава бе министър-председател на страната. То бе освободен от длъжността зам.-министър на правосъдието през април 2024 г.

Служебен министър на външните работи - Надежда Нейнсĸи

БТА

Надежда Николова Нейнски (фамилия по мъж, а преди това Михайлова) е родена на 9 август 1962 г. в София. Учи в 127 СОУ „Иван Денкоглу“. Завършва испанския профил на 9 френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“. Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1985 г. До настъпването на демократичните промени работи като преводач на испанска поезия, английска литература и журналист на свободна практика. Тя е бивш министър външните работи (1997-2001), председател на Съюза на демократичните сили от 11 март 2002 до 1 октомври 2005, народен представител в няколко поредни парламента – от 37-ото до 40-ото НС. На Изборите за Европейски парламент през 2009 г. е избрана за евродепутат, като водач на кандидат-депутатската листа на Синята коалиция. На изборите за европейски парламент през 2014 г. е водач на кандидат-депутатската листа на „Синьо единство“, но не успява да стане евродепутат. От 1983 г. до 2006 г. тя е омъжена за Камен Михайлов, с когото имат две дъщери. През 2009 г. Надежда Михайлова се омъжва за Светлин Нейнски, чиято фамилия приема и носи до днес.

Служебен министър на регионалното развитие и благоустройството - Ангелина Тодорова-Бонева

Ангелина Тодорова-Бонева / БТА

Тодорова-Бонева е дългогодишен експерт в сферата на регионалната политика и управлението на европейски средства. Професионалният ѝ път е свързан основно с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, където е заемала ръководни позиции, включително заместник-министър. В рамките на работата си е отговаряла за управлението и координацията на оперативните програми, насочени към развитие на регионите, градската среда и инфраструктурата.

Служебен министър на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов

БГНЕС, архив

Корман Исмаилов е политик с дългогодишен парламентарен опит и преминал през различни етапи на българския политически живот, Исмаилов е познат както с участието си в ДПС, така и с последвалото си дистанциране от партията и включването му в реформаторския формат вдясно. Корман Исмаилов е роден на 13 септември 1972 г. в София. По образование е икономист – завършва висше образование в Турция през 1997 г. Владее английски, руски и турски език. Професионалният му път започва в сферата на медиите и комуникациите. След дипломирането си работи като заместник-редактор във вестник „Права и свободи“ – издание, свързано с Централния съвет на ДПС. Именно този период поставя основите на по-активното му участие в политическия живот.

Служебен министър на труда и социалната политиĸа – Хасан Адемов

БГНЕС

Хасан Адемов е служебен министър на труда и социалната политика в проектокабинет с мандат на Андрей Гюров. Лекар по образование и дългогодишен народен представител, Адемов е сред най-разпознаваемите експерти в социалната сфера в българския парламент. В периода 2013–2014 г. Хасан Адемов е министър на труда и социалната политика в правителството на Пламен Орешарски. Мандатът му преминава в сложна политическа обстановка и на фона на социално напрежение.

Служебен министър на отбраната - Атанас Запрянов

Атанас Запрянов / БТА

Атанас Запрянов е генерал-лейтенант от запаса, роден на 16 април 1950 г. в с. Драгойново. Завършва ВНВУ „В. Левски“ като първенец на випуска, Военната академия по свръзките „Будьони“ в Санкт Петербург с отличие и златен медал, както и Военна академия „Г. С. Раковски“. Преминава и специализации в САЩ и в Колежа на НАТО в Рим. В кариерата си заема редица командни и щабни длъжности в Българската армия, включително началник на управление „Свързочни войски“, началник на Военна академия „Г. С. Раковски“, заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите и военен представител на България в НАТО и ЕС. През 2003 г. е удостоен със звание генерал-лейтенант. След преминаването си в резерва през 2010 г. е съветник на министъра на отбраната, а от 2015 г. – заместник-министър на отбраната. По-късно заема поста министър на отбраната. Награждаван е с орден „За военна заслуга“ – първа степен. Владее английски и руски език, женен е и има две деца.

Служебен министър на иновациите и растежа – Ирена Младенова

Ирена Младенова е служебен министър на иновациите и растежа в проектокабинета на Андрей Гюров. Д-р Ирена Младенова е Главен асистент асистент в катедра „Стопанско управление“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Защитава докторска степен на тема „Организационен капацитет за промяна, адаптивност и организационни резултати” в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет. Придобива магистърска степен по стратегическо управление в Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен по банково дело и предприемачество по съвместна програма на University of Udine, Fondazione Cassamarca, Unicredit Group (Италия). Научните ѝ интереси са в областта на организационна промяна и развитие, организационна култура, управление, устойчиво развитие, предприемачество, маркетинг. Ирена има над 20 години опит в частния и публичния сектор, от които 6 години във водещи международни консултантски компании (Kearney, PwC).

Служебен министър на образованието и науĸата – Сергей Игнатов

НБУ

Проф. д-р Сергей Игнатов е служебен министър на образованието и науката в кабинета „Гюров“. Той е роден на 6 август 1960 г. във Видин, според информация на сайта на Нов български университет. Проф. Сергей Игнатов е създател и директор на Българския институт по египтология към Нов български университет от 2006 г. През 2006 г. е сред номинираните кандидати за президент на обединението на десните политически партии в България. От август 2009 г. е заместник-министър, а от 19 ноември 2009 г. до 6 февруари 2013 г. е и министър на образованието, младежта и науката.

Служебен министър на здравеопазването – Михаил Оĸолийсĸи

Михаил Околийски е психолог по образование, с допълнителни квалификации в областта на общественото здраве и управлението на здравни политики. Кариерата му е свързана както с неправителствения сектор, така и с международни организации. В продължение на години той работи по програми, насочени към превенция на рисковото поведение; психично здраве; политики за намаляване на вредите; здравна просвета и обществена информираност.

Служебен министър на ĸултурата – Найден Тодоров

БГНЕС

Найден Тодоров завършва с отличие музикалното училище „Добрин Петков“ в Пловдив и продължава обучението си по оркестрово дирижиране при професор Урош Лайовиц, хорово дирижиране при професор Гюнтер Тойринг и оперно дирижиране при професор Конрад Лайтнер в Университета за музикално и сценично изкуство във Виена.

Служебен министър на земеделието и храните - Иван Христанов

Иван Христанов е роден на 24 декември 1973 г. в София, България, сочи информация на сайта на политическа партия „Единение“. През 2025 г. Иван Христанов е сред създателите на формацията. Избран е за народен представител в 47-ото Народно събрание от политическа партия „Продължаваме Промяната“. Назначен е за заместник-министър на земеделието в кабинета на Кирил Петков. Избран е за депутат и в 48-ото Народно събрание. Напуска партия „Продължаваме Промяната“ през февруари 2023 г.

БГНЕС, архив

Служебен министър на оĸолната среда и водите - Юлиян Попов

Булфото

Юлиан Попов е роден на 21 септември 1959 г. в София. Завършил е българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, по информация от сайта на президентството. От 2006 г. е председател на Управителния съвет (УС) на Българското училище за политика „Димитър Паница“. Председател е и на УС на фондация „Елизабет Костова“ и е член на настоятелствата на Нов български университет и на Американския университет в България. Автор е на две книги и голям брой публикации, посветени на устойчивото развитие, енергетиката, политиките на Европейския съюз и човешките права, публикувани във водещи български и международни издания.

Служебен министър на иĸономиĸата и индустрията – Ирина Щонова

Министерство на икономиката

Щонова е заместник-министър на икономиката и индустрията от 2 август 2022 г. През април 2024 г. със заповед на служебния министър Димитър Главчев тя е освободена от поста. Тя притежава магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Университета „Станфорд“ в Пало Алто, САЩ и докторска степен по икономика от СУ„Св.Климент Охридски“. Притежава бакалавърска степен по икономика от Университета „Сейнт Олаф“, Нордфийлд, САЩ. Има дългогодишен опит в управлението на стратегии и бизнес процеси на големи компании.

Служебен министър на енергетиĸата - Трайчо Трайĸов

БГНЕС

Роден е през 1970 г. в София. Завършва Английската гимназия, а през 1994 г. – „Международни икономически отношения“ в Университет за национално и световно стопанство. Трикратен лауреат е на стипендия на фондация „Отворено общество“. Влиза в политиката през 2009 г. като министър на икономиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Бойко Борисов. Мандатът му е белязан от позиция в подкрепа на диверсификацията на енергийните източници и противопоставяне на проекта за АЕЦ „Белене“ с руско участие. През 2012 г. е освободен от поста. След напускането на правителството се включва в гражданския съвет на Реформаторския блок, а през 2016 г. е кандидат за президент. По-късно е общински съветник в София, преди да бъде избран за кмет на район „Средец“.

Служебен министър на елеĸтронното управление – Георги Шарков

НБУ

Георги Шарков е български експерт по киберсигурност, изкуствен интелект и софтуерни технологии. Има дългогодишен международен опит. Георги Шарков е член на Консултативния съвет на Българската софтуерна асоциация БАСКОМ, От 1994 г. ръководи международни екипи и проекти за софтуер и информационни системи в банковия сектор, онлайн търговията, e‑бизнес, B2B пазари и интерактивни медийни системи.

Служебен министър на туризма – Ирена Георгиева

БТА

Георгиева е заместник-министър на туризма в правителството на Росен Желязков. Тя е завършила специалност „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със златен медал за отличен успех и активна обществена дейност. Почти целият й професионален път е свързан с туризма. Има близо 25-годишен управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции. Защитила е и редица сертификати с такъв профил.

Служебен министър на младежта и спорта – Димитър Илиев

Димитър Илиев / БТА

Доц. Димитър Илиев е осемкратен рали шампион на България и е единственият българин, печелил три пъти най-престижното автомобилно състезание в страната – Рали България. Започва своята кариера през 1994 г. През 2013 г. обявява, че се отказва от спорта и се отдава изцяло на преподавателска дейност. Доц. д-р Димитър Илиев е преподавател в катедра „Технически и ледени спортове“ в НСА “Васил Левски”, сектор „Автомобилен и мотоциклетен спорт“.



Експерт е в пътната безопасност. През годините това се превръща в негова кауза. Димитър е и основател на първата академия по безопасно шофиране, като годишно предава своя опит на над 2000 човека. Обича природата и често спортува в планината. Владее английски, немски и италиански език