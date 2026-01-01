Ирена Георгиева е кандидат за служебен министър на туризма в кабинета на Андрей Гюров.

Георгиева е заместник-министър на туризма в правителството на Росен Желязков, което е 105-о правителство на България.

Тя е завършила специалност „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със златен медал за отличен успех и активна обществена дейност.

Почти целият й професионален път е свързан с туризма. Има близо 25-годишен управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции. Защитила е и редица сертификати с такъв профил.

От 2006 г. до назначаването й за заместник-министър на туризма е член на Управителния съвет на АБТТА (Асоциация на българските туроператори и туристически агенти), а от 2009 до 2013 е председател на УС на асоциацията.

Ирена Георгиева е също така признат международен специалист в туризма. От 2009 г. до встъпването й в длъжност като заместник-министър на туризма е член на Борда на директорите на ЕСТАА (The European Travel Agents’ and Tour Operators’Associations), като е заемала позициите директор и заместник-директор в организацията, а от 2010 до 2012 г. е била и неин президент.

Владее руски, френски и английски език.