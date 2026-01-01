Подуправителят на БНБ Андрей Гюров обяви състава на своя бъдещ кабинет. Той ще заработи, след като президентът Илияна Йотова издаде указ за назначаването му и ще остане действащ до сформирането на следващ редовен кабинет. Днес стана ясно, че изборите за парламент ще бъдат на 19 април 2026 г.

Гюров изброи кои са кандидатите, посочени от него, да оглавят служебно съответните ведомства:

Заместниĸ министър-председател и министър на правосъдието - Андрей Янĸулов

Андрей Янкулов / andrey-yankulov.com

Андрей Янкулов е роден през 1980 г. в гр. София. Завършва Немската езикова гимназия през 1999 г. и специалност "право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2005 г. След дипломирането си започва работа като юрисконсулт, а през 2007 г. след спечелен конкурс постъпва в Софийска районна прокуратура (СРП), където работи в отдел "Общоопасни и други престъпления".

Член е на Комисията за професионална етика към СРП в периода 2010 - 2014 г. и на Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество в периода 2013 - 2014 г. През август 2014 г. Янкулов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи, а в периода ноември 2014 г. - февруари 2016 г. е заместник-министър на правосъдието с ресор правителствената политика в областта на изпълнение на наказанията. След връщането си в СРП работи в отдел "Изпълнение на наказанията" до септември 2017 г., когато след конкурс е повишен в Софийска градска прокуратура (СГП).

В СГП работи в отдел "Международен и изпълнение на наказанията" до края на 2019 г., когато подава оставка като прокурор. От началото на 2020 г. Янкулов е адвокат в Софийската адвокатска колегия и се присъединява към екипите на неправителствената организация "Антикорупционен фонд" и консултантската компания "PMG Analytics".

Професионалните му интереси са насочени към наказателното право, наказателния процес, наказателно изпълнителното право, международното сътрудничество по наказателноправни въпроси и политиките в областта на изпълнение на наказанията.

Заместниĸ министър-председател по европейсĸите средства – Мария Недина

БТА

Мария Недина е предложения на Андрей Гюров за вицепремиер по европейсĸите средства в служебния му кабинет.

Тя е бивш началник на кабинета на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов през 2023-2024 година.

Андрей Янкулов и Стоил Цицелков са другите две имена предложени за вицепремиери.

"Акцентът, който поставяме с Андрей Янкулов на позиция вицепремиер, е ясен знак за важността на съдебната система и на реформите в нея. Янкулов, като човекът, който е водил разследването по „Осемте джуджета“, има както моралните, така и юридическите аргументи да поиска освобождаването на кабинета на главния прокурор. Разчитаме на него да свърши тази работа“, заяви пред журналисти след представянето на кабинета пред президента Илияна Йотова Андрей Гюров.

Заместниĸ министър-председател – Стоил Цицелĸов

Скрийншот

Стоил Цицелков е предложението на Андрей Гюров за заместник-министър председател в бъдещия му служебен кабинет.

Цицелков е експерт и има богат опит в наблюдението и оценката на изборната система в България.

Той е бил председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (септември 2021 – октомври 2022 г.) и е активен член на организацията „Обединение за честни избори“, която следи законосъобразността и прозрачността на изборите в страната.

Служебен министър на финансите – Георги Клисурсĸи

Георги Клисурски е кандидат за служебен министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров.

БТА

Той е утвърден експерт е с опит в управлението на публичните финанси.

В периода 2023–2024 г. е заемал поста заместник-министър на финансите с отговорности по държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините. Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД - дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната. Преди своята работа в публичния сектор, Клисурски натрупва професионален опит в международни компании.

Завършил е Американския колеж в София, притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Wharton School и магистърска степен по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School.

Сред основните му приоритети като зам.-кмет в Столична община са ефективното и прозрачно бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на максимално широк набор от финансови източници за реализация на всички ключови за гражданите проекти.

През април 2024 г. фигурира в листите за изборите на "Продължаваме промяната".

Георги Клисурски е роден и израснал в София. Обича природата и особено близката до София планина Витоша.

Служебен министър на вътрешните работи – Емил Дечев

БТА

Емил Дечев е юрист и магистрат, който е работил както в съдебната система, така и в изпълнителната власт.

Дечев е магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски“.

Работил е дълги години като съдия в Софийски градски съд и Софийски районен съд.

В края на 2022 г. бе назначен за заместник-министър на правосъдието със заповед на Кирил Петков, който тогава бе министър-председател на страната. То бе освободен от длъжността зам.-министър на правосъдието през април 2024 г.

Служебен министър на външните работи - Надежда Нейнсĸи

Надежда Нейнски / БГНЕС

Надежда Николова Нейнски (фамилия по мъж, а преди това Михайлова) е родена на 9 август 1962 г. в София. Учи в 127 СОУ „Иван Денкоглу“. Завършва испанския профил на 9 френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.

Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1985 г. До настъпването на демократичните промени работи като преводач на испанска поезия, английска литература и журналист на свободна практика.

Тя е бивш министър външните работи (1997-2001), председател на Съюза на демократичните сили от 11 март 2002 до 1 октомври 2005, народен представител в няколко поредни парламента – от 37-ото до 40-ото НС. На Изборите за Европейски парламент през 2009 г. е избрана за евродепутат, като водач на кандидат-депутатската листа на Синята коалиция. На изборите за европейски парламент през 2014 г. е водач на кандидат-депутатската листа на „Синьо единство“, но не успява да стане евродепутат.

От 1983 г. до 2006 г. тя е омъжена за Камен Михайлов, с когото имат две дъщери. През 2009 г. Надежда Михайлова се омъжва за Светлин Нейнски, чиято фамилия приема и носи до днес.

Служебен министър на регионалното развитие и благоустройството - Ангелина Тодорова-Бонева

Ангелина Тодорова-Бонева / БТА

Служебен министър на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов;

Служебен министър на труда и социалната политиĸа – Хасан Адемов;

Служебен министър на отбраната - Атанас Запрянов

Атанас Запрянов / БТА

Атанас Запрянов е генерал-лейтенант от запаса, роден на 16 април 1950 г. в с. Драгойново. Завършва ВНВУ „В. Левски“ като първенец на випуска, Военната академия по свръзките „Будьони“ в Санкт Петербург с отличие и златен медал, както и Военна академия „Г. С. Раковски“. Преминава и специализации в САЩ и в Колежа на НАТО в Рим.

В кариерата си заема редица командни и щабни длъжности в Българската армия, включително началник на управление „Свързочни войски“, началник на Военна академия „Г. С. Раковски“, заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите и военен представител на България в НАТО и ЕС. През 2003 г. е удостоен със звание генерал-лейтенант.

След преминаването си в резерва през 2010 г. е съветник на министъра на отбраната, а от 2015 г. – заместник-министър на отбраната. По-късно заема поста министър на отбраната. Награждаван е с орден „За военна заслуга“ – първа степен. Владее английски и руски език, женен е и има две деца.

Служебен министър на иновациите и растежа – Ирена Младенова;

Служебен министър на образованието и науĸата – Сергей Игнатов;

Служебен министър на здравеопазването – Михаил Оĸолийсĸи;

Служебен министър на ĸултурата – Найден Тодоров;

Служебен министър на земеделието и храните - Иван Христанов;

Служебен министър на оĸолната среда и водите - Юлиян Попов;

Служебен министър на иĸономиĸата и индустрията – Ирина Щонова;

Служебен министър на енергетиĸата - Трайчо Трайĸов;

Служебен министър на елеĸтронното управление – Георги Шарков;

Служебен министър на туризма – Ирена Георгиева;

Служебен министър на младежта и спорта – Димитър Илиев

Димитър Илиев / БТА

Доц. Димитър Илиев е осемкратен рали шампион на България и е единственият българин, печелил три пъти най-престижното автомобилно състезание в страната – Рали България. Започва своята кариера през 1994 г. През 2013 г. обявява, че се отказва от спорта и се отдава изцяло на преподавателска дейност. Доц. д-р Димитър Илиев е преподавател в катедра „Технически и ледени спортове“ в НСА “Васил Левски”, сектор „Автомобилен и мотоциклетен спорт“.



Експерт е в пътната безопасност. През годините това се превръща в негова кауза. Димитър е и основател на първата академия по безопасно шофиране, като годишно предава своя опит на над 2000 човека. Обича природата и често спортува в планината. Владее английски, немски и италиански език