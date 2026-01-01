Стоил Цицелков е предложението на Андрей Гюров за заместник-министър председател в бъдещия му служебен кабинет.

Цицелков е изборен експерт, който има богат опит в наблюдението и оценката на изборната система в България.

Вижте пълния списък на министрите в кабинета „Гюров“

Той е бил председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (септември 2021 – октомври 2022 г.). Активен член е на организацията „Обединение за честни избори“, която следи законосъобразността и прозрачността на изборите в страната.