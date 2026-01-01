Трайчо Трайков е номиниран за служебен министър на енергетиката в кабинета на Андрей Гюров. В момента е кмет на столичния район „Средец“, избран през 2019 г. и преизбран за втори мандат през 2023 г.

Роден е през 1970 г. в София. Завършва Английската гимназия, а през 1994 г. – „Международни икономически отношения“ в Университет за национално и световно стопанство. Трикратен лауреат е на стипендия на фондация „Отворено общество“.

Професионалният му път започва в консултантския и енергийния сектор. Работи в международната компания Roland Berger, а впоследствие заема мениджърски позиции в EVN Bulgaria, където участва в процеси по интеграция, преструктуриране и повишаване на ефективността на електроразпределителни дружества в България и региона.

Влиза в политиката през 2009 г. като министър на икономиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Бойко Борисов. Мандатът му е белязан от позиция в подкрепа на диверсификацията на енергийните източници и противопоставяне на проекта за АЕЦ „Белене“ с руско участие. През 2012 г. е освободен от поста.

След напускането на правителството се включва в гражданския съвет на Реформаторския блок, а през 2016 г. е кандидат за президент. По-късно е общински съветник в София, преди да бъде избран за кмет на район „Средец“.

С управленски опит както в публичния, така и в частния сектор, Трайков се завръща в националната политика с номинация за служебен министър на енергетиката.