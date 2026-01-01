Ангелина Тодорова-Бонева е предложена за служебен министър на регионалното развитие и благоустройството в проекта за кабинет, представен от кандидата за служебен премиер Андрей Гюров. Името ѝ е част от състава на правителството, което предстои да поеме управлението до провеждането на предсрочни парламентарни избори.

Тодорова-Бонева е дългогодишен експерт в сферата на регионалната политика и управлението на европейски средства. Професионалният ѝ път е свързан основно с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, където е заемала ръководни позиции, включително заместник-министър. В рамките на работата си е отговаряла за управлението и координацията на оперативните програми, насочени към развитие на регионите, градската среда и инфраструктурата.

Кариерата ѝ е фокусирана върху стратегическото планиране и прилагането на политики, финансирани със средства от Европейския съюз, както и върху взаимодействието с местните власти при изпълнението на инвестиционни проекти. Професионалният ѝ профил я определя като експерт с опит в администрирането на мащабни публични ресурси и в координацията между национални и регионални институции.

Очаква се служебният кабинет да поеме функциите си след издаване на съответния указ от държавния глава.