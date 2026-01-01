Атанас Запрянов е генерал-лейтенант от запаса.

Роден е на 16 април 1950 г. в село Драгойново, Първомайско. През 1965 г. завършва средно образование в Техникума по механотехника в Пловдив. През 1974 г. се дипломира като магистър-инженер с профил „Свързочни войски“ във Висшето народно военно училище „В. Левски“ – гр. Велико Търново и е отличен като първенец на випуска.

През 1982 г. придобива магистърска степен по военно дело във Военна академия по свръзките „Будьони“, Санкт Петербург, Русия, завършва с отлична диплома и златен медал.

Магистър е по „Стратегическо ръководство на въоръжените сили“ в Генерал-щабния факултет на Военна академия „Г. С. Раковски“ от 1995 г. На 19 август 1996 г. е назначен за началник на управление „Свръзки и електроника“ на ГЩ, считано от 1 септември 1996 г. На 1 септември 1997 г. е освободен от длъжността началник на управление „Свръзки и електроника“ на ГЩ на БА и назначен за първи заместник-началник на управление „Комуникационни и информационни системи“ на ГЩ на БА.

В академичното си и офицерско развитие е преминал с пълно отличие курс за главен информационен мениджър и мениджър по защита на информационната инфраструктура през 2001 г. в Колеж по управление на информационните ресурси на Националния университет по отбраната, Вашингтон, САЩ, където е номиниран за випускник в Залата на славата на Колежа.



Атанас Запрянов също е преминал курс за офицери, работещи в НАТО в Колежа на НАТО в Рим. Бил е командир на взвод, рота, заместник-командир на батальон и заместник командир на деветдесет и пети свързочен полк. Заемал е длъжностите – старши помощник началник на отдел в Командването на Сухопътните войски, началник на отдел. Началник-щаб, заместник-началник и началник на Управление „Свързочни войски“ в Генералния щаб на Българската армия (до 2002 г.).



През 2002 г. е назначен за началник на Военната академия „Г. С. Раковски“. На 5 април 2003 г. е освободен от длъжността длъжността началник на ВА „Г. С. Раковски“, назначен за заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите и удостоен с висше военно звание генерал-лейтенант.



На 25 април 2006 г. става военен представител на Българската армия в Делегацията на България към НАТО считано от 1 юни 2006 г. На 26 май 2006 г. е награден с орден „За военна заслуга“ първа степен за големите му заслуги за развитието и укрепването на Българската армия, за проявен професионализъм при организирането и успешното участие на подразделения и военнослужещи от Българската армия в мироопазващи, миротворчески и хуманитарни операции в различни райони по света, за дългогодишна и безупречна служба в Българската армия и принос за поддържане на националната сигурност на Република България. На 19 януари 2007 г. е назначен за представител на началника на Генералния щаб на Българската армия във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз.



На 1 юли 2009 г. е освободен от длъжността представител на началника на Генералния щаб на Българската армия във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз и назначен за представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО.През 2010 г. преминава в резерва. От 2010 до 2013 г. е съветник в кабинета на министъра на отбраната и от януари 2015 г. отново е на тази длъжност. Награждаван е с медал „За вярна служба под знамената“, първа степен.



На 5 юли 2015 г. е назначен за заместник-министър на отбраната.

Ген. Атанас Запрянов е министър на отбраната правителството на „ГЕРБ-СДС“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“.



Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов е награждаван многократно за отлична служба и високи професионални резултати, отличен е с орден „За военна заслуга“ – първа степен.



Владее английски и руски език.



Женен, с две деца.