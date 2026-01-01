Надежда Николова Нейнски (фамилия по мъж, а преди това Михайлова) е родена на 9 август 1962 г. в София. Учи в 127 СОУ „Иван Денкоглу“. Завършва испанския профил на 9 френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.

Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1985 г. До настъпването на демократичните промени работи като преводач на испанска поезия, английска литература и журналист на свободна практика.

Тя е бивш министър външните работи (1997-2001), председател на Съюза на демократичните сили от 11 март 2002 до 1 октомври 2005, народен представител в няколко поредни парламента – от 37-ото до 40-ото НС. На Изборите за Европейски парламент през 2009 г. е избрана за евродепутат, като водач на кандидат-депутатската листа на Синята коалиция. На изборите за европейски парламент през 2014 г. е водач на кандидат-депутатската листа на „Синьо единство“, но не успява да стане евродепутат.

От 1983 г. до 2006 г. тя е омъжена за Камен Михайлов, с когото имат две дъщери. През 2009 г. Надежда Михайлова се омъжва за Светлин Нейнски, чиято фамилия приема и носи до днес.