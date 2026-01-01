Найден Тодоров е номиниран за служебен министър на културата в кабинета "Гюров".

Найден Тодоров завършва с отличие музикалното училище „Добрин Петков“ в Пловдив и продължава обучението си по оркестрово дирижиране при професор Урош Лайовиц, хорово дирижиране при професор Гюнтер Тойринг и оперно дирижиране при професор Конрад Лайтнер в Университета за музикално и сценично изкуство във Виена.

През 1996 година е поканен от йерусалимската фондация „Ленард Бърнстейн“ в Академията Рубин в Йерусалим, където специализира при диригента на Израелската филхармония Менди Родан.

През 1997 година той създава в родния си град фестивала „Тракийско лято”. Година по-късно получава първия си постоянен международен ангажимент – в Хайфа, Израел, със Северно-израелския симфоничен оркестър, където е избран между повече от 150 кандидати за постоянен диригент на оркестъра.

В следващите години Найден Тодоров гостува на сцените на редица от най-големите културни центрове в Европа, Азия, Африка и Америка.

През 2000 г., само на 26 години, е поканен за Музикален директор на Пловдивската опера и филхармония, като се оказва най-младият диригент в България на такава позиция. В периода 2003-2005 г. работи като художествен ръководител на Оперно-филхармонично дружество в Бургас. Няколко години по-късно заема тази позиция и в хор „Дунавски звуци“ в Русе.

В периода 2005-2017 Найден Тодоров е директор на Държавната опера в Русе.

През 2006 г. прави своя дебют с Берлинския симфоничен оркестър и само година по-късно е поканен да дирижира и концертите от турнето на състава в най-големите градове в Япония.

През 2010 г. дебютира и във Виенската народна опера, дирижирайки спектаклите на балета „Лешникотрошачката” от Чайковски с Виенския държавен балет.

През 2013 г. Найден Тодоров се дипломира като мениджър в областта на културата в Нов Български Университет, където през последните години е поканен да изнася лекции.

От 2017 година е директор на Софийската филхармония, с която гостува на някои от най-престижните сцени в Европа – зала „Бозар“ – Брюксел, Музикферайн – Виена, голямата зала на Берлинската филхармония. В концертите си със Софийската филхармония Найден Тодоров работи с някои от най-изявените по света певци и инструменталисти.

Найден Тодоров е работил с всички български държавни оркестри и оперни театри, както и с много чужди оркестри, между които Виенския симфоничен оркестър, Филхармонията на Богота - Колумбия, Оркестъра на Румънското радио и телевизия, Филхармонията на град Токио.

От 2018 година, като част от образователната политика на Софийската филхармония, Найден Тодоров става водещ на предаването за класическа музика на Българската Национална Телевизия – „На концерт с БНТ 2“.

През 2021 г. той издава първата си книга с разкази „Полъх от ангели“.

Заема поста служебен министър на културата в кабинета с премиер Гълъб Донев от 3 февруари до 6 юни 2023 г.