Юлиан Попов е предложен за служебен министър на околната среда и водите в кабинета "Гюров". Кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров представи днес на президента Илияна Йотова състав на правителство.

Юлиан Попов е роден на 21 септември 1959 г. в София. Завършил е българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, по информация от сайта на президентството.

От 2006 г. е председател на Управителния съвет (УС) на Българското училище за политика „Димитър Паница“. Председател е и на УС на фондация „Елизабет Костова“ и е член на настоятелствата на Нов български университет и на Американския университет в България.

Член е на Консултативния съвет на Инициативата за инвестиции в чиста енергия към програмата на Кеймбридж за устойчиво лидерство и на Стратегическия съвет на Тунизийското училище за политика, в чието създаване през 2012 г. участва. От 1997 г. е почетен секретар на британската благотворителна организация „Приятели на България“, която подпомага домове за изоставени деца.

От 1994 година работи като консултант по институционалното развитие, политики на околната среда, климата и образованието. Сред клиентите му са Европейската комисия, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Съветът на Европа и други. От 2008 година е главен консултант на Европейската климатична фондация за Централна и Източна Европа.

През 1990 година става първият изпълнителен директор на Нов български университет. Преди това е бил директор на Музея „Ангел Каралийчев“ и редактор в списание „Факел“.

Автор е на две книги и голям брой публикации, посветени на устойчивото развитие, енергетиката, политиките на Европейския съюз и човешките права, публикувани във водещи български и международни издания.