Георги Клисурски е кандидат за служебен министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров.

Той е утвърден експерт е с опит в управлението на публичните финанси.

В периода 2023–2024 г. е заемал поста заместник-министър на финансите с отговорности по държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините. Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД - дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната. Преди своята работа в публичния сектор, Клисурски натрупва професионален опит в международни компании.

Вижте пълния списък на министрите в кабинета „Гюров“

Завършил е Американския колеж в София, притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Wharton School и магистърска степен по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School.

В момента заема длъжността зам.-кмет по направление "Финанси" в Столична община. Назначен е на 10 септември 2025 г. Сред основните му приоритети като зам.-кмет в Столична община са ефективното и прозрачно бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на максимално широк набор от финансови източници за реализация на всички ключови за гражданите проекти.

През април 2024 г. фигурира в листите за изборите на "Продължаваме промяната". На 26 юни 2025 г. обявява, че напуска партия „Продължаваме промяната“.

Георги Клисурски е роден и израснал в София. Обича природата и особено близката до София планина Витоша.