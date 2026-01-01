Държавният глава Илияна Йотова ще приеме утре, 18 февруари от 12 часа, на „Дондуков“ 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Кои имена се спрягат за кабинета „Гюров“

На 12 февруари президентът Йотова обяви избора си подуправителят на Българската народна банка (БНБ) да поеме поста служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство.

След като служебният премиер предложи състава на служебното правителство, президентът издава указ за назначаването на този кабинет – той влиза в длъжност и изпълнява функциите си до изборите и съответно – до сформирането на следващ редовен кабинет.

Засега от страна на Гюров и обкръжението му не са споменавани имена на потенциални служебни министри. В общественото пространство обаче се завъртяха няколко като „най-спрягани“.

От Ренета Инджова до Андрей Гюров – служебните премиери в историята на България

Най-интересната и обсъждана позиция е за министър на вътрешните работи. Там се спрягат няколко имена. Въпреки многото спекулации, че Бойко Рашков или Иван Демерджиев ще оглави МВР, последната информация по темата е различна. Първо се появи името на Веселин Вучков, но пред БНР Атанас Атанасов от ПП-ДБ отрече, тъй като заяви, че има много ангажименти. Появи се и името на Емил Ганчев - бивш заместник министър в кабинета на Гълъб Донев. По сюжетната линия, свързан с десните сили, се спряга и Емануил Йорданов. Според анализатори Гюров ще иска човек, който е извън сегашната система, но я познава.

За Външно министерство се обсъждат две кандидатури на бивши министри – Надежда Нейнски и Гергана Паси.

Аналогична е ситуацията и в икономиката, където изборът вероятно ще бъде между Трайчо Трайков, министър в кабинета на Бойко Борисов и Даниела Везиева при Стефан Янев.

Президентът Йотова: Не бих искала да видя компрометирани хора в служебния кабинет

Бившият заместник-министър на финансите Георги Клисурски пък се очаква да поеме финансите.

В сектор „Правосъдие“ обсъжданото име е Емил Дечев, който бе заместник-министър в кабинета на Кирил Петков. За отбраната очакванията са насочени към Бойко Ноев, заемал поста в правителството на Иван Костов.

Поста си в кабинета "Гюров" се очаква да запази един министър и това е Борислав Гуцанов в труда и социалната политика. За Министерство на образованието се спряга бившият заместник-министър Наталия Митева.

В списъка с потенциални министри попадат и други познати имена от предишни управления. За здравеопазването се споменава Асена Сербезова, за екологията –Юлиян Попов, за регионалното развитие – Иван Шишков, а за енергетиката – Александър Николов. Иновациите вероятно ще бъдат поверени на Милена Стойчева.