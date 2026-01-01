Президентът Илияна Йотова направи пресконференцията с медиите, на която отговори на всички въпроси по актуални теми.

Изборът Гюров

Тя се аргументира защо е посочила Андрей Гюров за служебен премиер. Държавният глава благодари на десетимата кандидати за служебен министър-председател за проведените разговори. Тя представи аргументите, с които потенциалните кандидати са отказали поста – конфликт на интереси, несъвместимост между заеманата длъжност и поста служебен премиер, несъвместимост с българското и европейското законодателство. „Приелите да бъдат служебен премиер посочиха като аргумент „за“ единствено изпълнението на конституционните задължения“, заяви Йотова.

Единствено, по думите на президента, Андрей Гюров е заявил, че ще подаде оставка от поста, който заема. „Така отпада съмнението за конфликт на интереси. Не подлагам останалите институции – БНБ, институцията на омбудсмана и Сметната палата, на съмнения за политическа обвързаност“, посочи държавният глава.

Илияна Йотова подчерта, че последните промени в Конституцията са оставили президентската институция без избор при посочването на служебен министър-председател. „Целта беше да се орежат правомощията на президентството в разрез с основаната философия не само на българския основен закон, но и на европейското право за разделението на властите“, заяви президентът. Тя отбеляза, че всеки кандидат за потенциален служебен премиер е избран от политическото мнозинство в Народното събрание. „Конституционните промени доведоха до крайна политическа поляризация по отношение на кандидатите за служебни министър-председател. Днес изборът е сведен не до най-подходящия премиер, а дали е от статуквото или опозицията“, подчерта Илияна Йотова.

Президентът Йотова даде седмица на Гюров да състави кабинет (ВИДЕО)

Президентът посочи какво очаква от Андрей Гюров, като му възлага да състави служебно правителство. „Разчитам думите на г-н Гюров „при ясни принципи и без скрити условия“ като заявка за провеждане на изборите според очакванията на българските граждани, за поемане на политическа отговорност заедно с действащото Народно събрание за решаването на всички неотложни въпроси пред държавата.

Държавният глава благодари на парламентарните групи, които участваха в консултациите, че са очертали дневния ред на служебния кабинет. „Парламентарните групи проявиха общо разбиране за основните проблеми пред България – незабавни мерки за контрол върху цените, стабилизиране на финансите на държавата в евро с безевров бюджет, регулиране на цените на електроенергията, бързи мерки за най-уязвимите семейства, разрешаване на случая „Петрохан“, изпълнение на ангажиментите към външнополитическите партньори и външна политика в интерес на България“, изтъкна Илияна Йотова.

Служебният кабинет и има ли резерви

Президентът заяви, че очаква Андрей Гюров да представи състав на кабинет без политически натиск. „Да поеме отговорност като премиер, но и отговорност за министрите, които ще посочи. Те няма да са мой избор. Г-н Гюров носи отговорност пред Народното събрание, където той и служебният кабинет ще положат клетва“, подчерта Йотова.

"Президентът е в правото си да върне списъка на служебния кабинет, ако в него види фигура, която би работила срещу интересите на българските граждани. Дълбоко съм убедена, и вярвам, че няма да стигнем дотам", коментира тя на въпрос дали е възможно да не издаде указ за назначаването на кабинета "Гюров".

"Не бих искала да видя в служебния кабинет компрометирани хора, които ще изместят акцента на политическата кампания за доброто на България, а цялата кампания отиде за скандали и замеряне с компромати. Вторият аргумент, с който бих върнала списъка на кабинета, е ако видя хора, които не биха се справили с важни ситуации", категорична бе тя.

"Аз не смятам, че господин Гюров ще има проблеми да направи политически безпристрастен кабинет. Вярвам, че е научил доста уроци от последните години",посочи Йотова и допълни: "Няма да нося отговорност за този кабинет, ще бъда негов коректив - ако виждам, че дейността му въпреки постоянно действащото НС не работи за интересите на България, на висок глас ще кажа своите критики. На второ място, ще отворя вратата на президентската институция за всички сигнали за нередности, както по време на подготовката на изборите, така и в деня на самите избори, както и за всичко, което се отнася до дейността на изпълнителната власт", обяви Йотова.

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс заради секциите в чужбина

Ветото на президента

Правото да участваш в изборите за мен е от изключително значение, каза президентът Йотова в отговор на въпрос за последните промени в Изборния кодекс. Тя подчерта, че правото на избор е едно от най-големите завоевания на човешкото общество и увери, че в нейно лице хората имат защитник на своите права.

Президентът наложи вчера вето върху промените в Изборния кодекс, според които в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна.

Държавният глава каза, че с юридическия екип на президентството са изработени мотивите за ветото, които според тях противоречат на Конституцията. Има и един личен момент - девет години аз и президентът Радев се срещахме няколко пъти на месец с представители на различни общности на българи зад граница, призна Йотова. Отивахме на място, за да чуем техните проблеми, мечти и искания, отбеляза тя. И подчерта любовта, която сънародниците изпитват към България. Йотова обърна внимание, че съгражданите ни в чужбина са показали желание да се върнат в страната си и да допринесат за нейното развитие.

„И какво им казваме на всички тях: Да, чудесни са вашите настроения, но ние ще направим така, че немалка част от вас ще лишим от правото на избор“, заяви Йотова относно промените в Изборния кодекс.

Разчитам на взаимодействие и диалог между институциите, посочи също президентът.

Скоро ще има нова административна структура на президентската институция

В най-скоро време ще има нова административна структура на президентската институция, обяви президентът на пресконференцията.

В отговор на въпрос: „Николай Копринков продължава ли да работи тук като съветник“, държавният глава отговори: „не“.

Не ми остана време да се огледам буквално, от първия ден трябваше да се започнат разговорите със служебните кандидати за министър-председател, каза още Йотова за администрацията на „Дондуков“ 2.

Случаят "Петрохан"

Държавният глава изрази надежда тежкият случай да бъде разплетен възможно най-бързо.

"Вярвам, че професионалното ръководство на МВР и на службите ще си свършат работата, за да може да излекуваме поне една малка частичка от болестта, която ни се стовари", добави тя.