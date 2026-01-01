Единадесет служебни правителства е имала България в демократичната си история, а правителството, което се очаква да състави Андрей Гюров, ще бъде дванадесетото.

На 12 февруари президентът Илияна Йотова възложи на Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство и му даде седмица да сформира кабинет.

БГНЕС

„Връчвам ви този мандат за съставяне на служебно правителство, очакванията към Вас са изключително големи. Искаме честни, прозрачни и добре подготвени и проведени избори за Народно събрание. Очакваме да защитите всеки глас. Очакваме изборите да се проведат според правилата и Конституцията, за да гарантират силна, правова, стабилна държава. Консултациите с партиите очертаха общото разбиране за най-належащите проблеми, които искат спешни решения“, каза Йотова при връчването на мандата.

Кои имена се спрягат за кабинета „Гюров

„В споделената отговорност между властите ще зависи спешното адекватно решение на всички тези проблеми. Очаквам до седмица да представите състав на служебно правителство“, добави президентът.

Кога се назначава служебно правителство

Служебно правителство се назначават от президента на Република България при политическа криза - оставка на кабинета или невъзможност за формиране на редовен кабинет след избори.

"Ако не се постигне съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок", гласи Конституцията.

Според измененията и допълненията на Конституцията на Република България от 2023 г. служебен министър-председател се назначава измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник.

Продължителността на мандата на служебното правителство е до сформирането на нов редовен кабинет, което обикновено е от няколко седмици до няколко месеца.

Любопитно е, че само една жена е заемала поста на служебен министър-председател - Ренета Инджова. Обикновено служебният кабинет е с кратък мандат, но в историята ни има и рекорден случай - Гълъб Донев е най‑дълго управлявалият служебен премиер - от 2 август 2022 г. до 3 юни 2023 г. Интересен факт е и, че имаме 11 служебни правителства, а 8 души са заемали поста служебен премиер. Това е така защото трима служебни премиери са били на поста в две служебни правителства. Това са Стефан Янев, Гълъб Донев и Димитър Главчев. Хронологично те са и последните, заемали поста.

Ето пълния списък с всички служебни министър-председатели, които е имала България след 1990 г.:

1. Ренета Инджова – служебен премиер (17 октомври 1994 – 25 януари 1995). Тя е първата жена, заемала длъжността служебен премиер в България, назначена след оставката на кабинета на Любен Беров. Към днешна дата е и единствената жена, която е била служебен министър-председател.

Sofia Photo Agency, архив

2. Стефан Софиянски – служебен премиер (12 февруари – 21 май 1997), назначен след оставката на кабинета Виденов.

БГНЕС

3. Марин Райков – служебен премиер (13 март – 29 май 2013), след политическа криза през 2013 г.

БГНЕС

4. Георги Близнашки – служебен премиер (6 август – 7 ноември 2014). Назначен е с указ на президента (2012 – 2017 г.) Росен Плевнелиев.

БГНЕС

5. Огнян Герджиков – служебен премиер (27 януари – 4 май 2017), назначен от президента Румен Радев преди избори.

БГНЕС

6. Стефан Янев – бил е служебен министър-председател на Република България в две последователни служебни правителства. Първо служебно правителство (12 май – 16 септември 2021) и второ служебно правителство (16 септември – 13 декември 2021 г.)

Георги Димитров

7. Гълъб Донев е най‑дълго управлявалият служебен премиер до момента. Първо служебно правителство (2 август 2022 – 2 февруари 2023 г.) и второ служебно правителство (3 февруари – 3 юни 2023 г.), след което беше съставен редовен кабинет.

БГНЕС

8. Димитър Главчев – бил е служебен министър-председател на Република България в две последователни служебни правителства. С укази на Президента на Републиката - от 9 април 2024 г. и от 27 август 2024 г. е изпълнявал длъжността до избора на редовно правителство от Народното събрание на 16 януари 2025 г.