Държавният глава Илияна Йотова обяви кандидата за служебен премиер. Тя се спря на подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров.

Андрей Атанасов Гюров е български политик и финансист, роден на 31 декември 1975 г. в град Гоце Делчев. От юли 2023 г. е подуправител на Българската народна банка (БНБ) с ресор „Емисионно управление“ и член на Управителния съвет на централната банка.



От ноември 2021 до юли 2023 г. Гюров беше народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание. В 47-ото НС е председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ и член на Комисията по бюджет и финанси. В 48-ото НС ръководи парламентарната група и е член на Комисията по въпросите на Европейския съюз, а в 49-ото НС продължава работа в същата комисия.

Гюров е доктор по икономика от Виенския университет (2005) с дисертация за въвеждането на Базел II и влиянието му върху средно-големите банки. През 2010–2021 г. е преподавател и главен асистент във Факултета по бизнес администрация към Американския университет в България, като води дисциплини като корпоративни финанси, управление на риска и оценяване на компании. Преподавал е също в FH Wien University of Applied Sciences (Австрия) и магистърската програма на SDA Bocconi School of Management / АУБ.



В банковия сектор има опит като директор на отдел „Контрол на кредитния риск“ във Volksbank Group във Виена и кредитен анализатор в Harris Bank, Чикаго.

В последните години той беше поставен в публично пространство и с правен казус - Управителният съвет на БНБ реши да прекрати временно правомощията му като подуправител заради установена несъвместимост за заеманата длъжност, свързана с участието му в други дейности, което бъде решено от съдебните органи.