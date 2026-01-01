Бъдещият служебен премиер Андрей Гюров не каза категорично „не“ за това дали Бойко Рашков ще оглави вътрешното министерство в служебния кабинет, който предстои да състави.

"За съжаление, днес не мога да кажа имена. Предстоят срещи и разговори. Започвам разговорите и те ще протекат много бързо. Не обсъждам имена в момента. Трябва да проведа разговорите и ще ви съобщя", заяви Гюров, след като президентът Илияна Йотова му връчи папката за съставяне на служебен кабинет, за което му даде срок от една седмица.

В отговор на въпрос дали Рашков ще е изборът му за МВР, бъдещият премиер отговори: "Трябва да е човек, който има репутация, който от ден първи може да влезе в министерството и да започне да предприема действия за осигуряване на честни избори. Наистина списъкът не е много голям. Трябва да е човек от системата, но ние ще разгледаме всички възможности. Гледаме ги в цялост, както за вътрешните работи, така и за министър на правосъдието".

„Обединихме се с президентството, че в този кабинет не трябва да има хора на конци, не трябва да има сламени фигури, заплюти територии. Това вече го имахме и хората на площадите ясно казаха, че не искат такъв вид управление“, посочи още Андрей Гюров.

„Ще работим по най-важните задачи, които се разкриват пред държавата, за да има едно плавно предаване на управлението към следващото мнозинство, да се справим със всички кризи, които биха се изправили пред нас и да осигурим спокойствие, да вършим работа без да се създава истерия“, заяви още Гюров.

По думите му основната задача е "да осигурим честни избори, така че гражданите да видят смисъл да гласуват".

За бюджета каза, че "ще правим още един удължителен бюджет". "В зависимост от резултатите от изборите, ще имаме разговори и новото мнозинство трябва да дойде със собствена визия за управление и бюджет на страната", добави той.

Пред журналисти Гюров уточни, че не е член на ПП, "но най-важно е, че не съм зависим от нито една от партиите".