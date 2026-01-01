Президентът Илияна Йотова избра подуправителя на Българска народна банка Андрей Гюров за кандидат за служебен министър-председател на България.

Андрей Гюров е избран за кандидат за служебен премиер

Не закъсняха и политическите реакции по темата.

Деница Сачева, ГЕРБ-СДС

БТА

"Ние от ГЕРБ-СДС не посочихме наши предпочитания по време на консултациите. Казахме, че изцяло изборът е в ръцете на г-жа Йотова, за разлика от други парламентарно представени групи, като колегите от ПП-ДБ, които шумно рекламираха и агитираха за г-н Гюров. Виждаме, че консултациите са дали своя резултат и имаме избора, който е пожелан от парламентарната група на ПП-ДБ, посочи Сачева

Асен Василев, ПП-ДБ

БТА

"В прерогатива на Йотова е да реши кой да бъде служебен министър председател, най-важното за нас е да има честни избори и ние силно вярваме, че посочването на Гюров е добра стъпка в тази посока. Ако Рашков стане вътрешен министър, това ще бъде наистина гарант за честни избори", обясни той. Според него най-честните избори в последно време, които сме имали до момента са под ръководството на Рашков. Той бе запитан дали се притеснява, че ще бъдат обвинени, че това е правителство на ПП-ДБ. "Служебното правителство е на България", каза той.

Наталия Киселова, "БСП-Обединена левица"

Пресцентър БСП

"Всички видяхме, че Йотова проведе сериозни консултации, очакваме посоченият за служебен министър-председател да представи един компетентен и независим състав на МС, за да се изпълни основната функция, а именно честни избори", каза тя.

Александър Рашев, ИТН

БТА

"Има юридически проблем с Андрей Гюров, който съм длъжен да ви припомня отново. Г-н Гюров е отстранен като подуправител на БНБ с решение на БНБ. В конкретния случай има подадена жалба във Върховния административен съд, а той е направил запитване пред Съдът на ЕС". Това заяви Александър Рашев от ИТН. "Представете си ситуация, в която в следващите дни Съдът на ЕС излезе с решение и се задвижи делото във Върховния административен съд и се констатира такава несъвместимост в позицията на Андрей Гюров - в каква патова ситуация ще изпаднем. Ще имаме служебен министър-председател, който е избран въз основа на Конституцията на Република България, а той всъщност няма право да заеме тази длъжност", отбеляза Рашев и добави: "Това създава юридически пречки и поставя под въпрос решенията, които г-н Гюров ще вземе като служебен министър-председател, което и от юридическа гледна точка създава огромен проблем. Не знам дали президентът Йотова е мислила върху този въпрос, но ако юридическият казус се развие в скоро време, ще изпаднем в патова ситуация".