Лидерът на „Има такъв народ“ Станислав Трифонов направи остър коментар в профила си във фейсбук по повод избора на президента Илияна Йотова Андрей Гюров да стане служебен премиер и да състави служебен кабинет.

Илияна Йотова избра Андрей Гюров да състави служебния кабинет

„След избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател стана безпрекословно ясно, че шарлатаните от ПП-ДБ, които покровителстват и спонсорират педофилията в България, ще получат цялата власт, и то без избори. Също така е ясно, че президентската институция, която първо създаде, а после освети партията на шарлатаните, днес е влязла в договорка с тях“, пише Трифонов.

Тошко Йорданов за случая „Петрохан“: Да не забравяме сигналите за педофилия, отвратителна история

На тази база още отсега е ясно, че служебният кабинет не е безпартиен, не е безпристрастен и ще изпълнява „най-съкровеното желание на ПП-ДБ - избори с тяхно МВР“, допълва той.

„Това, което ни очаква, са нечестни избори и замитане на връзките на ПП-ДБ с трагедията в Петрохан“, завършва поста си Слави Трифонов.