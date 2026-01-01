Отвратителна история - така коментира случая "Петрохан" председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.

"За съжаление, има сериозни съмнения за протекции от държавата тогава в лицето на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов, в лицето на Николай Денков, министър на образованието, в лицето на Бойко Рашков - МВР министър, в лицето на Надежда Йорданова - министър на правосъдието. За няколко дни това НПО минава цялата административна проверка, за отрицателно време получава разрешение директно от министри и от министерства, получава индулгенция за поведение до територия до сръбската граница, осигурявайки пълна безнаказаност с премахването на РПУ-то в Годеч и изтеглянето на Гранична полиция, с посещения, доколкото излиза, на представители на "Продължаваме промяната" в този район, и с любезното финансиране на представители на ПП-ДБ, като кмета Терзиев и невероятната Саша Безуханова, която по първия План за възстановяване и устойчивост, изготвен от "Продължаваме промяната" получи не знам колко милиона, за да прави ядливи чаши за кафе", заяви Йорданов.

"Да не забравяме и много сериозните сигнали, които е имало и продължават да излизат информации, за педофилия – нещо, което е отвратително", каза още той и допълни: "Да ви припомня, че ПП-ДБ е партията, която, според нас, толерира педофилията. По простата причина, че когато трябваше да се вкара регистър на педофилите, те бяха против. Божидар Божанов искаше да се изтегли този проект, направиха всичко възможно регистърът за педофилите да не става публичен. Техен представител, като директор на 138 СОУ, вкара камери в тоалетните на децата. Все повече "Продължаваме промяната" започва да заприличва на абревиатура "Подкрепяме педофилите". Трябва да бъдат разследвани всички. Ненормално е държавата да подкрепя подобни неща в тяхно лице. Трябва да си поемат цялата отговорност. Хубавото в тази ситуация е, че този път не могат да отлепят всичко от тях като от тефлон, защото българите имат съвсем друго усещане към децата и никой от тях не иска детето им да бъде поставено в ръцете на някой педофил".

От парламентарната група на ИТН заявиха, че ще депозират законопроект за допълнение на Закона за защитата на личните данни, който съдържа две разпоредби.

Депутатът Александър Рашев посочи, че законопроектът е свързан със записващите видеоустройства в помещения, които разкриват чувствителни лични данни. "Предвиждаме също така административно-наказателна разпоредба в размер от 10 000 евро до 50 000 евро", подчерта още той.