За да се стигне до шест трупа, сред тях и дете, значи има нещо сбъркано в институциите на държавата - това мнение изрази лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента за трагичния случай "Петрохан", който потресе страната.

"Няма да правя политически внушения, защото не знам истината, но знам, че моето 15-годишно дете няма да го пусна с някакви хора в някаква къща в гората и няма да се чувствам спокойно, когато той е там с такива хора", категоричен беше той.

МВР и МОСВ пред парламента за казуса „Петрохан“, министър Даниел Митов няма да присъства

Лидерът на МЕЧ призова да се преразгледа дейността на цялото МВР. "За мен бягството на Даниел Митов, всеки път когато трябва да бъде питан като министър, означава, че има нешо нередно и МВР не функционира така, както трябва", посочи Василев.

Според него е притеснително, че кметът на София Васил Терзиев е дарявал средства на организацията, въпреки че от ПП-ДБ вчера заявиха, че той го е правил и за няколкостотин други организации.

"При такива обществени данни господин Терзиев трябва да си подаде най-малкото оставката като кмет на София, защото около ПП-ДБ и техните структури винаги има някакви неща, които са много отвратителни и не сме "Възраждане", за да правим специално изслушване и да биеп по тях, но не бихме правили по тях", посочи Радостин Василев.

Относно информацията в публичното пространство, публикувана във видеоклип на влогъра Станислав Цанков, в който се разкриват данни за извършено престъпление - сексуално посегателство над малолетно лице, той заяви, че само от МЕЧ са реагирали на "това безобразие".

"Сам по себе си разказът е много драматичен, не може да остане незабелязан, затова в четвъртък трябваше да бъде изслушан министърът на вътрешните работи, който отново се скри, пусна писмо, че няма да присъства, но ще дойдат ст.к. Димитър Величков, директор на МВР-Сливен и комисар Христо Блецов, началник на отдел "Разследвания" в Сливен. Това изслушване има за цел да разбере какво са направили органите на МВР, има ли други институции, които са мълчали твърде дълго време, защото от видеото на Цанов става ясно, че държавата със своите институции е абдикирала и един вероятно педофил иска родителски права над своето дете", кза още Радостин Василев.