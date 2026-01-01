Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата. Това написа Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) в профила си във Facebook.

Той поднася съболезнования към семействата и близките на жертвите. "Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор".

Мистерията „Петрохан“ се заплита все повече: 6 жертви, сред които и дете, намерени оръжия и нови въпроси

Според Радев "тази трагедия не бива да измества другите неудобни разкрития", които той посочва:

Прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;

Легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;

Самоуправството със земи и природни ресурси;

Натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;

Безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали.

„Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си. Нашата цел е да си отвоюваме държавата, добавя в заключение Радев.