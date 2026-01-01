Криминалисти продължават следствените действия около намерения кемпер с трите тела във Врачанския Балкан. Превозното средство беше открито в неделя от местен овчар, а в него - телата на издирваните планински рейнджъри Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишното момче. Те бяха в неизвестност 7 дни след тройното убийство в хижа "Петрохан".

През цялата нощ продължиха огледите на местопрестпълението. Сигналът за откритите тела е подаден в неделя сутринта от мъж, който е обхождал района около връх Вола.

Според полицията тримата са били убити вътре в кемпера, където rазследващите са открили и оръжия. Тепърва балистична експертиза ще установи с кое е от тях е извършена стрелбата. МВР не изключва версията убийство и последвало самоубийство.

Проектилите и гилзите са открити в кемпера, научи "По света и у нас". Според техни източници той е бил оборудван с радиостанции и сателитна връзка. Продължава да не се изключва версията и за затворено общество с елементи на секта. Преди дни БНТ научи, че камери на АПИ са засекли кепмперът на Ивайло Калушев да пътува към Бургас в ранните часове на 2 февруари. Часове по-късно в бившата хижа "Петрохан" бяха открити простреляни телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

Установено бе, че са простреляни. Все още обаче от МВР не съобщават за водеща версия.