Откриха издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче.

Те са намерени в района на връх Околчица над Враца, съобщи БНТ.

Все още няма информация за състоянието им. Очаква се по-късно органите на реда да дадат повече подробности.

Припомняме, че Ивайло Калушев е собственик на вилата, в която на 2 февруари 2026 г. бяха открити телата на трима мъже, простреляни в главата край „Петрохан“ и оттогава Калушев се издирваше.