Още един нюанс от мистериозните събития, свързани с хижа „Петрохан“, дава писмо, което бабата и дядото на едно децата - 8-годишния Л., са подали до Държавната агенция за закрила на детето на 13 юни 2024 г.

В сигнала бабата В. и дядото Кр. описват как тяхната дъщеря през октомври 2023 г. ги уведомила, че Л. вече няма да ходи в държавното училище, „защото при откриването на учебната година имало засилено полицейско присъствие заради събитията в Близкия Изток и детето се обляло в сълзи“, информира БНТ.

По тази причина майката на Л. преценила да го премести в частно училище и 8-годишното момче да живее с „рейднджъри“ в хижа „Петрохан“.

Дядото описва своя среща с внука си през ноември 2023 г., когато момчето вече било предадено на Ивайло Калушев. Срещата се състояла на лодкостоянката в село Лозенец, тъй като по това време Л. бил в базата на „Рейнджърите“ в близкото село Кости. Дядото описва, че след двудневни уговорки, внукът му дошъл, придружен от Калушев и още две други момчета, едното на 12, другото - на 16 години.

В сигнала дядото пише: „...на срещата Л. не прояви емоции, което не е обичайно при нашите срещи. Доближи се до мен и ми каза: „Здравей, дядо“, без да ме погледне в очите, без ръкостискане или прегръдка.“

Бабата В. пък описва друга среща с внука си, преди Коледа 2023 г. Тя била в апартамента, в който живее семейството на дъщеря ѝ в София. Тогава Л. бил за малко при родителите си. В сигнала бабата пише, че за разлика от преди Л. бил по-агресивен в играта си с нея, но също така я прегръщал и стискал силно. Споделила с дъщеря си (майка на Л.), че детето е отслабнало и не било така лъчезарно, но получила отговор, че просто е пораснал.

В сигнала е описано още, че на Коледа и Нова година малкият Л. не бил със семейството си, а при „рейнджърите“ и това продължило и през зимните месеци, от което страдал по-малкият му брат, който е на 5 години.

Сигналът е подаден до Държавната агенция за закрила на детето с електронен подпис на адвокат и оттеглен 4 дни по-късно от подателите.

Документът за доброволно оттегляне е с лични подписи на В. и Кр. и в него като мотив е написано следното: „След като се събрахме и обсъдихме в семеен кръг с всички замесени лица и семейството на дъщеря ни А., се разбрахме взаимно по всички спорни въпроси и изяснихме напълно ситуацията по отношение на внука ни Л. Уверени сме, че не съществуват никакви рискове за живота, здравето и образованието нито на Л, нито на други споменати в сигнала лица, както и че не е налице, нито се осъществява, каквото и да било противоправно поведение от никое лице, упоменато в сигнала“.