Изборният щабът в МВР е създаден на 4 март тази година. Данните спрямо изборите, проведени през октомври 2024 г., показват, че до момента има образувани 41 досъдебни производства за купен вот. При изборите през октомври 2024 г. те са били едва три. Задържаните до момента са 25, в сравнение с едва трима души за изборите преди две години. Това заяви в първото си интервю за медиите, дадено пред NOVA, и. д. главният секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

Той обясни и има ли нови схеми при купуването на гласове. "Схемата с дърва за огрев вече не е актуална, тъй като излизаме от отоплителния сезон. В момента се наблюдават други - при които се предлагат хранителни помощи срещу глас. Това не е нова практика, но в момента тя е най-актуалната", подчерта главният секретар.

По думите му за разкриването на схеми за купуване на гласове МВР разчита на собствени данни. Той благодари на гражданите, които подават сигнали за нередности. "Към днешна дата за изборите на 19 април са подадени 89 сигнала, докато за вота през 2024 г. те са били едва 10", изтъкна той.

