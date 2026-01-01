62-годишната Лиса Кудроу разкри странни странични ефекти от ботокса и заяви, че е готова да се откаже от козметичните процедури завинаги.

Актрисата сподели пред The Hollywood Reporter, че е получила неприятна реакция след инжекциите против бръчки. По думите ѝ очите ѝ са се „възпалили“ след процедурата.

„Мисля, че това допринесе за дразненето на очите ми и за този странен вид на челото ми, така че вероятно вече съм приключила с това“, каза тя за популярния невротоксин.

Кудроу, която е започнала да експериментира с ботокс едва след 60-ия си рожден ден, призна още, че се страхува от остаряването, но е изненадана, че феновете все още я разпознават.

„Страх ме е един ден да се видя и да изглеждам като баба си, но съм развълнувана да играя по-възрастни роли“, сподели тя.

Актрисата често е хвалена за избора си да остарява естествено, въпреки че е признавала, че на 16 години си е направила ринопластика, която е променила живота ѝ. В интервю за Saturday Evening Post тя казва:

„В моето съзнание преминах от това да не се харесвам до това да се чувствам добре със себе си. Направих операцията през лятото преди да отида в ново училище. Така много хора никога не видяха как изглеждах преди. Това беше много добра промяна.“

През 2024 г. Кудроу отново потвърди решението си да избягва бъдещи козметични процедури, въпреки успешната си кариера в Холивуд.

„Не съдя никого за това, че го прави. Много хора изглеждат фантастично, но се страхувам, че ако нещо не заздравее правилно, ще изглеждам по-стара и променена“, каза тя в подкаста Armchair Expert.

„Понякога си мисля – всички го правят, трябва ли и аз? Позволено ли ми е да не го правя? Или това ще повлияе на начина, по който хората ме възприемат на екрана?“, допълни актрисата.

В момента Лиса Кудроу е ангажирана с представянето на сериала "Завръщането" на HBO, който се завръща с нов сезон на 22 март.

В култовата комедия тя влиза в ролята на Валери Чериш – застаряваща актриса, която отчаяно се опитва да остане актуална и дори участва в ситком, написан изцяло от изкуствен интелект.

Сериалът първоначално дебютира през 2005 г. и получава висока оценка от критиката, но въпреки това е спрян от HBO след първия сезон заради нисък рейтинг.