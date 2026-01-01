49-годишен мъж заплаши 76-годишната си майка с нож в Перник, съобщиха от полицията.

На 18 март жената е подала сигнал, че синът ѝ отправя закани за убийство. Мъжът е задържан, По случая се води разследване. Предвиденото наказание е „лишаване от свобода“ до 6 години.

Мъж удари 81-годишната си майка с юмрук и я изгони от дома ѝ в Софийско

При друг случай - 41-годишна жена е подала сигнал, че ѝ е нанесен побой от бившия ѝ съпруг. Установена е лека телесна повреда.

Задържан е 43-годишен мъж. Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 3 години.

Работата по случаите продължава под надзора на прокуратурата.