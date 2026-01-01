Моделът Кристин Илиева разказва за тежката автомобилна катастрофа от 2018 г., дългото си възстановяване и психологическите последици от преживяното, в откровено интервю с Мон Дьо в новия епизод на подкаста “Храмът на историите”. Тя споделя за болката, загубите, борбата за здраве и трудните отношения с певицата Дивна, участвала в инцидента.

„Всичко помня. Абсолютно всичко помня“, казва тя за самия удар, при който автомобилът се преобръща след рискова маневра. По думите ѝ следват часове на силна болка и борба за живот, докато пристигне медицинска помощ.

Илиева разказва, че е била с тежки травми на крака, последвали множество операции и усложнения, включително инфекция, която е забавила възстановяването. Част от лечението ѝ преминава в България и в чужбина, като и до днес продължава да се изправя пред възможни бъдещи интервенции.

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„Болката беше нечовешка. Просто толкова много болеше. Чакахме линейка… и оттам започна битката“, споделя тя.

NOVA

Освен физическите последици, тя говори и за психическата травма – периоди на депресия, страх и изолация. „Един месец и половина просто бях в много тежка депресия. Не ставах от леглото“, признава моделът.

В интервюто тя се връща и към отношенията си с Дивна, която е била с нея в автомобила. Кристин признава, че след инцидента връзката им се е променила и към момента между тях няма активен контакт.

„Имаше гняв в мен на моменти, но ѝ простих“, казва тя, като добавя, че не изключва възможност за разговор в бъдеще, макар и без ясно очакване за възстановяване на отношенията.

Днес Кристин Илиева казва, че е по-предпазлива към хората и е насочила вниманието си към собственото си възстановяване и вътрешна стабилност. „Искам да дам любов на себе си, да се събера“, споделя тя.

Тя описва промяната в живота си като дълбока и необратима – от младо момиче с бърз успех в модата до човек, който преосмисля ценностите си и границите на личната си сила.

„Страх ме е да бъда щастлива. Отхвърлям щастието“, признава тя в едно от най-личните си откровения.