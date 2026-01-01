„Опера на площада” ще има, потвърдиха от Софийската опера. Във вторник от културната институция ще дадат специална пресконференция по този повод.

По-рано този месец от операта заявиха: „Принудени сме, поради наложените финансови ограничения във връзка с липсата на приет държавен бюджет за 2026 г., да отменим всички спектакли на площад „Александър Невски“ в периода от 9 юли до 9 август 2026 г.“.

Отново се продават билети за спектаклите „Селска чест“ и „Палячи“ – 9, 10, 11, 15 и 17 юли, и „Турандот“ – 9 август, както и за Mamma Mia! – всяка вечер от 24 до 28 юли.