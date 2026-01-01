"София прайд“ е празник, но и протест, защото продължаваме да доказваме, че не сме различни от другите, всички сме еднакви в едно – искаме да бъдем обичани, приемани, свободни и част от общество, което не ни съди, каза Калоян Калинин от сдружение „София прайд“ и част от фондация „Поглед“ – Пловдив.

БГНЕС

Калинин, заедно с Надежда Цекулова, представител на Българския хелзинкски комитет, откриха „София прайд“.

Шествие, музика и цветна вълна заля центъра на София по време на „София Прайд“ (ГАЛЕРИЯ)

Събитието започна в Княжеската градина, а по-късно участниците се включиха в шествие.

БТА

За да стигнем до момента на гордост, трябва да стигнем до момента, в който да приемаме себе си, да имаме равни права с другите около нас, каза още Калинин.

Светият Синод не одобрява и се противопоставя на провеждането на „София Прайд 2026“

Тази година до нас застават компании, институции, фондация, посолства, които подкрепят правото на всеки да живее свободно и достойно, посочи Цекулова.

БТА

До 18:00 ч. в Княжеската градина се състоя концерт, след който започна шествието с маршрут ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ – наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ – ул. „Георги С. Раковски“ – бул. „Патриарх Евтимий“ – бул. „Витоша“ до района на пилоните на НДК.

БТА

В района на Княжеската градина имаше засилено полицейско присъствие. Влизането на „София прайд" е през няколко входа, на които желаещите да се присъединят, преминават през проверка.

Bulphoto

Шествието на “София прайд 2026” премина по улиците на столицата под наслов “Различно си приличаме”. Събитието е в подкрепа на ЛГБТИ общността в България.

Посланици на няколко държави, сред които Великобритания, Ирландия, Франция и други, опънаха плакат с посланието “Дипломати за равенство”. Преди 50 години първият "Прайд парад" се състоя в САЩ - оттогава над 14 държави са декриминализирали хомосексуалността, а 38 са легализирали еднополовите бракове, имаме още много какво да постигнем, каза посланикът на Ирландия в България Катрин Банън. Днес сме заедно и сме обединени срещу омразата и нетърпимостта и заедно показваме, че България е едно гостоприемно място, каза и посланикът на Великобритания Натаниел Копси.

Участниците в шествието носеха плакати “Ние не сме тема табу”, “Факт, не пропаганда”, "Горди заедно” и други. Шествието беше съпроводено от две движещи се платформи с озвучителна система, от които се чуваше поп и електронна музика.

Bulphoto

В следобедните часове в Княжеската градина имаше концерт на български артисти, подкрепящи каузата. Сред изпълнителите бяха победителката от Евровизия Дара, която изпълни и хита, с който спечели конкурса – "Бангаранга". Тя получи от организаторите медал за принос към ЛГБТИ общността. В концерта участваха още Мила Роберт, Прея, Теодора Марчева и други.

БТА

БТА