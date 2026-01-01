Когато 29-годишна жена, бременна с близнаци, постъпва в болница с внезапен задух и силни болки в гърдите и гърба, никой не предполага, че предстои една от най-тежките битки за живот, описвани в съвременната медицинска практика. Днес тази история има щастлив край – майката и двете ѝ деца са живи и здрави, а случаят вече е определян като единствен по рода си в световната медицинска литература.

Младата жена от Златица е в 23-тата седмица от нормално протичаща двуплодна бременност, когато развива симптоми, които първоначално отдава на свои хронични заболявания. По време на планиран преглед в София нейният акушер-гинеколог забелязва рязко влошаване на състоянието и я насочва към спешното отделение на СБАЛАГ „Майчин дом“.

Там д-р Елена Пирнарева установява тежка артериална хипертония и организира незабавна диагностика. Последвалите изследвания в Националната кардиологична болница разкриват шокиращата причина – аортна дисекация тип III по DeBakey, едно от най-опасните сърдечносъдови състояния, при което стената на най-големия кръвоносен съд в човешкото тяло се разкъсва и започва да се разслоява.

Рискът е огромен. При подобна диагноза всяко забавяне може да бъде фатално, а при бременност с близнаци опасността за майката и двете неродени деца нараства многократно.

След спешно свикан мултидисциплинарен консилиум специалистите вземат решение за високорискова, но животоспасяваща ендоваскуларна интервенция. Под ръководството на д-р Александър Александров е поставен стент-графт чрез минимално инвазивен достъп през бедрената артерия. За да предпазят плодовете, лекарите заменят традиционната рентгенова навигация с ултразвуково насочване и свеждат облъчването до минимум.

Операцията е успешна, но истинското предизвикателство тепърва започва.

По време на интервенцията близнаците тежат едва около 400 грама, а гестационната възраст е далеч под границата, която дава реални шансове за оцеляване. Пред лекарите стои тежката дилема – незабавно прекратяване на бременността или опит тя да бъде удължена под непрекъснат контрол, без това да застраши живота на майката.

Избран е вторият път.

Следва повече от двумесечна битка, водена съвместно от екипите на Националната кардиологична болница и „Майчин дом“. Благодарение на прецизното проследяване и безупречната координация между специалистите бременността е удължена с още осем седмици – време, което се оказва безценно за развитието на двете бебета.

На 31-вата гестационна седмица, заради нарастващ риск за майката и плодовете, е взето решение за спешно родоразрешение. На 31 март се раждат Александър и Боян – момчета с тегло съответно 1390 и 1200 грама, кръстени на двама от кардиолозите, участвали в тяхното спасяване.

Facebook/УАГБ „Майчин дом“

Раждането е само началото на нова битка. Новородените са изведени в критично състояние и веднага интубирани. В продължение на повече от два месеца екипът на Клиниката по неонатология в „Майчин дом“ полага високоспециализирани грижи за тях, а при едното от децата се налага и допълнителна операция в УМБАЛСМ „Пирогов“.

Днес обаче историята има различен финал.

След месеци на лечение, напрежение и безсънни дежурства майката и нейните близнаци са у дома при семейството си и своята 4-годишна сестра. Наскоро те се срещнаха с лекарските екипи, които са ги превели през едно от най-редките и високорискови медицински изпитания, познати на науката.

Случай, който не просто демонстрира възможностите на съвременната медицина, а показва как координацията, експертизата и бързите решения могат да променят съдбата на три човешки живота.